Strage Florida - Youtube vieta video che promuovono le armi : Youtube vieta sui suoi canali la trasmissione di video che promuovono la vendita di armi e di alcuni accessori come i dispositivi per trasformare pistole e fucili in armi automatiche. Lo ha annunciato ...

Florida - fermato nella scuola della Strage il fratello del killer - : Zachary Cruz è stato fermato per essersi introdotto nel liceo di Parkland dove il 14 febbraio il fratello Nikolas ha ucciso 17 persone . Ha detto di essersi recato sul luogo del massacro per "...

Florida - dopo Strage governatore firma legge su sicurezza scuole - : La misura prevede l'innalzamento da 18 a 21 anni dell'età minima per l'acquisto di fucili. La decisione dopo la strage nella scuola di Parkland a San Valentino: il diciannovenne Nikolas Cruz uccise 17 ...

Usa - Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la Strage in Florida : Usa, Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la strage in Florida Il progetto, approvato dal parlamento statale, è diventato legge in serata con la firma della governatrice democratica Kate Brown Continua a leggere L'articolo Usa, Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la strage in Florida proviene da NewsGo.

Usa - in Oregon prima legge sul controllo armi dopo Strage in Florida - : Il progetto è stato firmato dalla governatrice democratica Kate Brown. Estesi i divieti: vengono proibiti l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni a chi abbia precedenti di violenza domestica o ...

Dopo la Strage in Florida la mossa di Walmart : non potrà acquistare armi chi ha meno di 21 anni : Una simile mossa, ancora piu' stringente, e' stata annunciata dal rivenditore Usa Dick's Sporting Goods, che non vendera' piu' fucili d'assalto, come l'AR-15 usato dal killer nel liceo della Florida, a chi ha meno di 21 anni

Il poliziotto che non è intervenuto durante la Strage nella scuola in Florida si è difeso dalle critiche : Dice che pensava che lo sparatore fosse all'esterno dell'edificio, e che ha solo seguito il protocollo The post Il poliziotto che non è intervenuto durante la strage nella scuola in Florida si è difeso dalle critiche appeared first on Il Post.

Florida : gradimento Trump scende al 35% dopo Strage scuola : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

L’agente che non è intervenuto durante la Strage in Florida : Scot Peterson era il poliziotto della scuola di Parkland dove sono morte 17 persone, ma dopo i primi spari è rimasto nascosto senza entrare nell'edificio The post L’agente che non è intervenuto durante la strage in Florida appeared first on Il Post.

Trump : codardo l’agente che non ha provato a fermare la Strage in Florida : Trump: codardo l’agente che non ha provato a fermare la strage in Florida La guardia è rimasta all’esterno per circa quattro minuti, sul totale di sei in cui l’assalitore è stato dentro Continua a leggere L'articolo Trump: codardo l’agente che non ha provato a fermare la strage in Florida sembra essere il primo su NewsGo.

Strage in Florida - nella scuola c'era un agente armato ma non è intervenuto : Quando Nikolas Cruz è entrato nella scuola di Parkland e ha ucciso 17 persone, fuori dall'edificio c'era un ufficiale armato. Ma non è...

Un guardiano armato della scuola della Strage in Florida non intervenì per fermare l’assalitore : Un video lo mostra aspettare fuori dalla scuola dove era in corso la sparatoria che ha ucciso 17 persone The post Un guardiano armato della scuola della strage in Florida non intervenì per fermare l’assalitore appeared first on Il Post.

Strage Florida - si è dimessa la guardia armata che non intervenne : L'unica guardia armata presente nel liceo di Parkland, in Florida, dove sono stati uccisi 17 ragazzi "non è mai entrata" nell'edificio per cercare di fermare Nikolas Cruz e ora si è "dimesso". Lo ...

Strage al liceo in Florida - Trump propone bonus per insegnanti armati : Il capo della Casa Bianca insiste: "Una scuola senza armi attira i cattivi". Intanto arrivano nuove accuse a ex dirigenti della campagna di Trump coinvolti nel Russiagate, Paul Manafort e Robert Gates