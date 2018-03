Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica | Dati Facebook in vendita in

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

I consigli - non richiesti - di Steve Bannon alle forze politiche italiane : Milano, 11 mar. , askanews, 'Il mio sogno è di veder governare assieme Lega e M5S, espressioni diverse dello stesso fenomeno', che 'superano, assieme ad altre formazioni minori, la metà dei votanti'. ...

Steve Bannon : «Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione» : L’ex ideologo di Trump: «Espressioni diverse, fenomeno unico nazional-populista. Il mio sogno è di vederli governare assieme. Sarà Salvini la forza trainante»

Steve Bannon : “Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione” : C’è un rivoluzionario americano che si aggira per l’Europa e pensa che le elezioni del 4 marzo abbiano trasformato l’Italia nel «centro del mondo in rivolta». Steve Bannon, 65 anni, ci riceve nella camera di un hotel di Milano dove si alternano visitatori Italiani e telefonate dagli Stati Uniti. Camicia sportiva, barba poco curata e BlackBerry semp...

Francia : congresso Fn - c'è Steve Bannon : ANSA, - PARIGI, 9 MAR - Invitato a sorpresa, Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump sarà domani ospite del congresso del Front National a Lille. Lo ha annunciato uno dei dirigenti, Louis Aliot, ...

Zurigo : manifestazione pacifica contro Steve Bannon : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Steve Bannon contento per voto Italia : partito di Davos imploderà : Roma, 5 mar. , askanews, Arrivato in Italia alcuni giorni fa per osservare in diretta le elezioni Italiane, l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon oggi gongola per il nuovo capitolo di quella '...

Steve Bannon sogna un’alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle : L'ex consigliere di Donald Trump è in Italia da qualche giorno, e ha detto la sua riguardo alle elezioni di domenica The post Steve Bannon sogna un’alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

Steve Bannon a Roma - chi c’è dietro l’endorsement dell’ex stratega americano per Matteo Salvini : Stephen Bannon arriva in Italia intrigato dalle elezioni italiane. Tutta la stampa ne parla, non è un segreto che Bannon è stato il regista (quanto meno in termini di contenuti) della campagna di Donald Trump. Una campagna che, lo si voglia o meno, è stata un successo. Ha trasformato un ricco biondo imprenditore che ama circondarsi di belle donne in un presidente. Che Trump non sia amato dalle sinistre globaliste non è un segreto, e trovo ...