Stefano Bettarini ha cambiato idea su Stefano De Martino

“Avete notato anche voi?”. Stefano vs Stefano : Bettarini non si trattiene e il commento su De Martino è velenosissimo. L’ex inviato - scalzato proprio dal ballerino - non ci è andato leggero : Stefano De Martino all’Isola dei Famosi ha preso il ruolo che rivestiva lo scorso anno Stefano Bettarini. Attraverso il settimanale Spy, il magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex marito di Simona Ventura, che bene non ha preso la decisione della produzione di rinnovargli il contratto per la nuova edizione, è tornato a parlare del ballerino di Amici di Maria De Filippi e del suo ruolo di inviato in Honduras. Il giudizio di ...

Stefano De Martino è distratto? Stefano Bettarini lo provoca : Stefano Bettarini torna a ‘giudicare’ Stefano De Martino Stefano Bettarini è tornato a parlare di Stefano De Martino. Attraverso il settimanale Spy, il magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex marito di Simona Ventura questa volta ha dato del distratto a Stefano De Martino. La colpa dell’attuale inviato della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi è stata quella di non accorgersi durante la prova del Mejor e del Peor che ...

Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni e ospiti 13 marzo : Simona Izzo - Ricky Tognazzi e Stefano Bettarini : Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, martedì 13 marzo, per l'ultimo appuntamento della stagione: Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Stefano Bettarini tra gli ospiti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Stefano Bettarini - dedica d'amore a Nicoletta Larini : ' A quello che eravamo - a quello che ora siamo - a come saremo' : MILANO - Stefano Bettarini tira fuori il suo lato romantico. L'ex inviato dell'Isola dei Famosi ha postato una foto che lo vede assieme alla fidanzata Nicoletta Larini , che compie 24 anni, seguita ...

Isola - velenoso attacco di Stefano Bettarini a De Martino : La rivista ‘Spy’ in edicola questa settimana ha fatto accomodare Stefano Bettarini in cattedra a dare i voti ai protagonisti dell’Isola dei Famosi. L’ex inviati in Honduras è apparso di manica piuttosto corta, non...

Isola - Stefano Bettarini contro Daniele Bossari : 'Arranca - non tiene il passo. Necessita di un cambio d'auricolare' : MILANO - Leggo.it torna a parlare di Stefano Bettarini , passato lo scorso anno dal Grande fratello Vip al ruolo di inviato in Honduras all' Isola dei Famosi , dalla rivista 'Spy', settimanale diretto ...

Stefano Bettarini auguri social per la sua Nicoletta : “A quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo… auguri amore mio”, con un tenero post su “Instagram” e uno scatto insieme Stefano Bettarini augura buon compleanno alla fidanzata Nicoletta Larini, che compie 24 anni. Più giovane di lui di ben 22 anni (lui ne ha 46) la giovane fashion designer è figlia dell’ex pilota di Formua 1 Nicola Larini. Nicoletta vive a Viareggio, come il Bettarini, che ha ...

Stefano Bettarini elogia Mara Venier e attacca Daniele Bossari : Mara Venier riceve i complimenti da Bettarini che attacca Daniele Bossari Stefano Bettarini è tornato di nuovo sulle pagine di Spy dando i suoi voti anche a Daniele Bossari, Mara Venier e Alessia Marcuzzi. L’ex marito di Simona Ventura ne ha avute per tutti, a parte che l’energetica opinionista, verso la quale ha speso solo elogi. Bettarini ha infatti assegnato a Mara un bel 8 e ha aggiunto questo commento al voto: “Si ...

Isola dei Famosi 2018/ Stefano Bettarini boccia De Martino : "Non si espone" : Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, per nulla convinto del suo successore De Martino che non si espone troppo durante le dirette del programma di Canale 5(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Stefano De Martino e Daniele Bossari : le nuove accuse di Bettarini : Stefano Bettarini ancora contro Stefano De Martino e Bossari Forse non avrà accettato il suo fermo improvviso da parte della produzione dell’Isola dei famosi di diventare un concorrente – sostituto di uno dei naufraghi che ha dovuto abbandonare il reality per diverse ragioni, o forse è stato chiamato a svolgere il ruolo di ‘maestro’ e giudicare le gesta di Stefano De Martino e Daniele Bossari. Sono queste le insinuazioni di molti ...

Stefano Bettarini scartato dall’Isola a causa di Alessia Mancini : L’Isola dei Famosi: Stefano Bettarini non sarà naufrago per colpa della Mancini? Come molti sapranno bene, in questa edizione dell’Isola dei Famosi ci sono stati vari ritiri. La prima ad aver abbandonato l’Honduras è stata Chiara Nasti, la quale non è riuscita a superare i primi giorni di difficoltà. Successivamente anche l’ex tronista Francesco Monte è stato costretto a tornare in Italia per difendersi dalle accuse mosse ...

Stefano Bettarini rifiuta di tornare all’Isola dei Famosi? : L’isola dei Famosi 13: Stefano Bettarini non sarà un nuovo naufrago Alfonso Signorini ha lanciato una notizia stuzzicante in queste ore. Sull’ultimo numero di Chi uscito oggi infatti, nella rubrica chicche di gossip, è stato lanciato un piccolo scoop. In base quanto riportato dalla nota rivista sembrerebbe infatti che Stefano Bettarini fosse pronto per vestire i panni di naufrago sull’Isola 13. Insieme all’ex inviato ...

Isola dei famosi - Stefano Bettarini e Michela Coppa nuovi concorrenti? È saltato tutto… : L’Isola dei famosi 13, due nuovi naufraghi? Sì ma un certo punto è saltato tutto. Ecco la ricostruzione di Chi. Isola dei famosi 2018, saltata la partecipazione di due nuovi naufraghi: ecco quali Negli ultimi giorni era circolata l’indiscrezione su due nuovi naufraghi che sarebbero dovuti sbarcare in Honduras dopo i ritiri di Chiara Nasti, […] L'articolo Isola dei famosi, Stefano Bettarini e Michela Coppa nuovi concorrenti? È ...

Stefano Bettarini - svolta "hot" : il siparietto bollente sui social : Che sirenetto Stefano Bettarini! L'ex difensore del Parma spiazza tutti con uno scatto bollente pubblicato sui social a beneficio delle fan. Sdraiato...