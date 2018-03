Stazione Spaziale cinese fuori controllo | impatto tra il 28 marzo e il 4 aprile L’avviso

Protezione civile : “Rientro incontrollato della Stazione Spaziale cinese. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...

"A Pasqua Stazione Spaziale cinese può cadere sull'Italia". L'allarme della Protezione Civile : Il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell'atmosfera "potrebbe interessare il territorio nazionale" e l'eventuale caduta di frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, "tra il 28 marzo e il 4 aprile" e riguardare "le Regioni a sud dell'Emilia-Romagna". A dare L'allarme è una circolare della Protezione Civile inviata a tutti i ministeri e alle Regioni potenzialmente coinvolte, dal Lazio alla Sardegna."La ...

Tiangong-1 - come seguire la Stazione Spaziale che sta per cadere sulla Terra : Tiangong-1 in caduta libera: secondo gli ultimi aggiornamenti la Stazione spaziale cinese sta precipitando verso la Terra. Il suo ingresso nell’atmosfera terrestre, per la precisione, è previsto fra il 30 marzo e il 6 aprile: nei giorni di Pasqua potrebbe anche capitare che qualche frammento della Stazione raggiunga la Terra. Italia compresa, dato che i piccolissimi detriti che rimarranno intatti nell’impatto e raggiungeranno il ...

Caduta Stazione Spaziale cinese fuori controllo in Italia? Norme Protezione Civile e dove esattamente : La Caduta della stazione spaziale cinese Tiangong 1 fuori controllo sulla Terra e in particolare anche in Italia è la notizia diramata dalla Protezione Civile in queste ore. Quali regioni saranno coinvolte dall'impatto? Esistono Norme di "auto-Protezione" che consentono di evitare danni a persone in vista dell'evento che dovrebbe accadere in una finestra per ora non meglio precisata tra il 28 marzo e il 4 aprile? La stazione spaziale cinese ...

Stazione Spaziale - countdown per Expedition 55/56 : nuova crew - nuovi esperimenti : Prevista oggi la partenza del nuovo trio dell’equipaggio Expedition 55/56 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Gli ingegneri di volo Ricky Arnold e Drew Feustel, entrambi americani, insieme al comandante russo Oleg Artemyev partiranno alle 08:44 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, a bordo della navicella Soyuz MS-08 e arriveranno a destinazione venerdì, dopo un viaggio di oltre cinquanta ore. Ad attenderli, gli ingegneri ...

Nuovi “occhi” sulla Stazione Spaziale : arriva Tsis-1 - studierà l’influenza del Sole sulla Terra : Dal 1978 ad oggi, sono nove i satelliti hanno osservato gli effetti del Sole sul nostro pianeta. L’ultimo “collezionista” di dati è il Total and Spectral Solar Irradiance Sensor (Tsis-1), il nuovo strumento targato Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, diventato ufficialmente operativo. Lo strumento – spiega Global Science – studierà l’influenza del Sole sulla Terra, lo strato di ozono, l’atmosfera, gli ecosistemi e i ...

Ecco la FOTO della Stazione Spaziale cinese “fuori controllo” che sta precipitando sulla Terra : ancora incertezze su dove e quando avverrà l’impatto : 1/7 Credit: Gianluca Masi/Vortual Telescope Project ...

Tiangong-1 - la Stazione Spaziale cinese potrebbe cadere sulle nostre teste tra fine marzo e inizio aprile : (foto: ESA/Getty images) Tiangong-1, aggiornamento: secondo le ultime previsioni dell’agenzia Aerospace Corporation, la stazione spaziale cinese, da mesi in caduta libera verso la Terra, dovrebbe rientrare nell’atmosfera tra il 29 marzo e il 9 aprile 2018. L’Agenzia spaziale europea (Esa) conferma: pare dunque che il Palazzo celeste sia ormai prossimo alla fine della corsa. Una conclusione amara di una tanto breve quanto ...