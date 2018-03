Sta per uscire un iPad low cost per gli studenti

Gentiloni : in Ue non vedo allarme Italia per Stabilità mercati : Bruxelles, 23 mar. , askanews, In Ue 'non vedo un allarme Italia per la stabilità sui mercati, lo spread e queste cose qui; vedo una consapevolezza del fatto che la convergenza nell'Eurozona', dove la ...

Il 2017 è Stato il miglior anno per Steam : incassati 4 - 3 miliardi di dollari : Steam è il più grande distributore di giochi digitali su PC e il 2017 è stato l'anno migliore per la piattaforma di Valve. Sapevamo già che lo scorso anno sono stati rilasciati 7.600 giochi su Steam, ma ora sappiamo approssimativamente quanti soldi sono stati generati dalle vendite: circa $ 4,3 miliardi.Questo è il dato segnalato da PCGamesN, condiviso dal proprietario di Steam Spy, Sergey Galyonkin, che ospita oggi un panel sui numeri di Steam ...

La stazione spaziale Tiangong-1 Sta per precipitare : il preavviso sarà solo di 40 minuti : Il viaggio di rientro della stazione spaziale cinese non è però 'alla cieca', la 'caduta libera della Tiangong-1 è seguita dalle agenzie spaziali di tutto il mondo e al momento per gli esperti dell'...

Val d’AoSta prima per acquisti dei cibernauti - la Calabria brilla per venditori online : Oltre metà degli italiani con connessione internet ha sfruttato la rete per fare acquisiti, secondo quanto emerge dall’“Identikit dello Shopping on line 2018- 1° Report eShoppingAdvisor su acquisti e vendite online in...

Francia - preso d'assalto supermercato a Trebes : 3 morti - ucciso anche il terroriSta - Voleva il rilascio di Abdeslam : I clienti presi in ostaggio sono usciti dal supermercato prima dell'irruzione delle teste di cuoio. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al ...