Spia russa | Ue richiama ambasciatore a Mosca per consultazioni ' Rammarico' del Cremlino

Spia russa - Mosca : Gb spinge partner Ue verso scontro : "L'investigazione" sul caso Skripal, la ex Spia avvelenata a Salisbury, "non è ancora finita e la Gran Bretagna cerca di costringere i partner a passi verso lo scontro": Londra "punta a rendere la ...

Spia russa - ancora diplomatici espulsi? : 22.47 Almeno cinque Paesi europei -Francia, Polonia e i tre Paesi Baltici, stanno valutando un'espulsione coordinata di diploamtici russi in risposta all'avvelenamento dell'ex Spia russa Skripal. Lo riporta il Financial Times, spiegando che la misura punta a presentare un fronte unico europeo nei confronti della Russia, in attesa del via libera dal vertice deo leader Ue a Bruxelles.

Spia russa - May chiede forte risposta Ue : 22.16 Regno Unito, Germania e Francia d'accordo sull'importanza di mandare un messaggio europeo forte in risposta alle azioni della Russia.E' ciò che emerge dopo l'incontro fra May, Merkel e Macron a margine del Consiglio Ue in meritp all'avvelenamento dell'ex Spia russa Skripal e della figlia Yulia. "Non esiste altra spiegazione se non che Mosca sia responsabile", spiega Londra che basa le accuse, respinte dalla Russia, grazie ...

Spia russa : dimesso da ospedale poliziotto intossicato :

Spia russa - May : aggressione Mosca a Ue : 19.30 Sul caso Skripal "con i colleghi europei non parlerò solo di quello che è accaduto nelle strade di Salisbury, ma del fatto che considero questo come un disegno dell'aggressione russa verso l'Europa ed i suoi vicini più prossimi, dai Balcani occidentali al medio Oriente, e sono grata per la solidarietà che mi è stata espressa". Così la premier britannica Theresa May al suo arrivo al vertice dei leader Ue, che hanno anche discusso del caso ...

Spia russa - Macron-Trump : Mosca ha colpa : 10.02 Il presidente della repubblica francese Macron,ha parlato ieri sera al telefono con il capo della Casa Bianca,Trump,del tentativo di omicidio con arma chimica contro Serghei e Yulia Skripal a Salisbury. I due -secondo un comunicato dell'Eliseo- ritengono non ci sia "altra spiegazione plausibile che la responsabilità della Russia". Macron e Trump "hanno condannato qualsiasi uso di arma chimica",sottolineando che Francia e Usa sono ...

Spia russa : Ue - Mosca dia subito risposte : ANSA, - BRUXELLES, 19 MAR - "L'Ue sollecita la Russia ad affrontare con urgenza le questioni sollevate dalla Gran Bretagna e dalla comunità internazionale e a fornire immediata, piena e completa ...

Spia russa avvelenata - Ue con Londra : 'Mosca dia subito risposte' - : I ministri degli Esteri Ue, sull'avvelenamento di Serghiei Skripal e della figlia, avvertono: "Uso armi chimiche minaccia la sicurezza dei 28". Il Cremlino: Gb dovrà fornire prove per accuse o ...

Spia russa : Cremlino - da Londra o prove o scuse : Prima o poi Londra dovrà fornire prove per le sue accuse contro Mosca nel caso dell'ex Spia russa Sergei Skripal o scusarsi: così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov . "Prima o poi dovranno essere ...

