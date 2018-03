Specifiche e configurazioni OnePlus 6 | fotocamera | RAM | storage e batteria

optimaitalia

(Di venerdì 23 marzo 2018) Non è un mistero che siano in tanti ad attendere6, anche se concettualmente bisognerà attendere ancora qualche mese prima di vederlo ufficialmente presentato.Nel frattempo, però, grazie ad una serie di leak, l'ultimo dei quali riportato da 'GSMArena.com', possiamo già darvi indicazioni più precise sulla scheda tecnica che dovrebbe caratterizzarlo (dopo avervi già suggerito in questo nostro precedente articolo che il prezzo per la variante da 256GB dovrebbe costare intorno ai 749 dollari (circa 610 al cambio attuale).Con codice 'A6000',6 dovrebbe equipaggiarsi con Android 8.1 Oreo (in versione Oxygen per il mercato internazionale, ed Hydrogen per quello cinese), e montare un display AMOLED da 6.28 pollici con risoluzione di 2280 x 1080 pixel.Non c'è dubbio sul tipo di processore che lo alimenterà: se ne occuperà lo Snapdragon 845 (con clock da 2.7 GHz). ...