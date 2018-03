Spazio ai detriti | nuovi programmi per salvaguardare l’ambiente terrestre e orbitale | da

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il problema dei rifiuti spaziali sta avendo sempre più risonanza nelle agende delle agenzie spaziali di tutto il mondo. A livello europeo, l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), sta attuando una pianificazione a lungo termine per diminuire il numero dinello, con lo sviluppo del progetto e-Deorbit. La missione – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – fa parte dell’iniziativa Clean Space, che ha l’obiettivo dieliminando dal trattamento dei materiali in uso nel settore spaziale le sostanze nocive e rimpiazzandole con versioni ecologiche che garantiscono le stesse performance. Si tratta di un ambizioso programma che prevede l’utilizzo di un veicolo spaziale – operante da 800 fino a 1000 chilometri di altezza – in grado di catturare satelliti in disuso per poi farli precipitare in modo controllato e ...