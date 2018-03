Sparco Stint | una poltrona per videogiocatori veri | la nostra prova

wired

(Di venerdì 23 marzo 2018) In ufficio ho unaIkea. Si tratta di una Markus, acquistata qualche anno fa con la consapevolezza che essere un modello “top” di Ikea è un po’ come essere la più forte gazzella della giungla: puoi fare il gradasso con la tua specie, ma resti una bistecca per buona parte della fauna locale. Il punto è che il mio ufficio è un po’ strano e in un angolo ci ho ricavato una postazione da gamer, dove la cara vecchia Markus fa comunque il suo dovere ma mostra evidenti limiti di maneggevolezza e comodità. E così, un bel giorno, arriva lei. “Lei” è ladiGaming, unache nasce per ianche se, te lo dico subito, dovresti leggere questo pezzo anche se non mai preso un gamepad in mano. Il motivo è molto semplice: di base i prodotti dedicati ai, per lo meno quelli di fascia medio-alta, sono di qualità impareggiabile ed è per questo che una ...