Spara ai poliziotti | uccide 2 ostaggi e viene eliminato

Francia - terrorista Spara ai poliziotti e prende ostaggi in un supermarket : tre morti - Video : Assalto delle teste di cuoiofrancesi al supermercato di Trebes, ucciso il terrorista. Lorendono noto fonti sul posto. Prima di morire aveva ucciso tre persone. Una è il passeggero di un'auto usata in un primo momento per allontanarsi da Carcassonne dove aveva sparato a dei poliziotti.

A Trèbes - in Francia - è in corso un’operazione della polizia : un uomo ha Sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in un supermercato : A Trèbes, comune francese nel dipartimento dell’Aude, nel sud del paese, è in corso un’operazione di polizia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno dicendo che saranno date altre informazioni e chiedendo anche che non vengano diffuse notizie false. L’operazione The post A Trèbes, in Francia, è in corso un’operazione della polizia: un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in ...

Poliziotti scambiano cellulare per una pistola : Sparano e uccidono un 22enne - aveva due figli : Due agenti della polizia di Sacramento, in California, hanno sparato e ucciso Stephon Clark, 22 anni, domenica sera. Poco prima avevano ricevuto la chiamata di un residente che riferiva di un uomo che stava danneggiando i vetri delle auto nel quartiere. Arrivati sul posto, si sono imbattuti nel ragazzo e gli hanno sparato.Continua a leggere

