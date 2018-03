key4biz

: Quali sono i migliori modem sul mercato? @sostariffe - Key4biz : Quali sono i migliori modem sul mercato? @sostariffe -

(Di venerdì 23 marzo 2018) ... compatibile2+, Wi-Fi di ultima generazione con una velocità di 300 + 867 Mbps in dual band simulanteo, Gigabit WAN, advanced QoS ottimizzato per gaming e streaming in HD, tecnologia Beamforming+...