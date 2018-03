«Sono morto. Peccato» : Inizia così un necrologio apparso ieri sulla "Nuova Sardegna", scritto da un ex infermiere morto dopo una lunga malattia The post «Sono morto. Peccato» appeared first on Il Post.

Francia - urla «Sono dell’Isis» e spara in un supermercato 1 morto - un ferito|Mappa|Live : A Trebes, nel sud del Paese. Il sindaco: «Ucciso un uomo nel negozio». Prima gli spari su agenti che rientravano dal jogging, poi l’uomo si è trincerato nel supermercato, armato, e ha detto: «Sono dell’Isis». Il premier, Edouard Philippe, parla di «Situazione seria»

Esplosione Catania - trovata la lettera dell'anziano morto : "Sono stanco" : E' stata trovata una lettera. Aveva disagi psicologici: era preoccupato sia per le sue condizioni di salute sia per alcuni problemi sul lavoro. Recentemente sosteneva di aver subito "...

Valanga a Livigno - morto uno scialpinista. Travolti anche i compagni : Sono tutti salvi : Stava facendo una gita con tre suoi amici sulle montagne di Livigno, in provincia di Sondrio, quando ha perso la vita travolto da una Valanga. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando alcuni testimoni hanno riferito di aver notato il distacco della massa di neve e hanno perlustrato una vasta area montuosa anche in elicottero fino a quando hanno trovato lo scialpinista, un 59enne austriaco, per il quale non c’era più niente da fare. La ...

Iglesias - scontro frontale tra due auto : un giovane è morto - altri 6 Sono rimasti feriti : Incidente mortale sulla statale 126 tra Gonnesa e Iglesias: due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora ignote. Il bilancio attuale è di un morto e di sei feriti, tra cui probabilmente anche una bambina. Traffico in tilt: la circolazione è chiusa in entrambe le direzioni.Continua a leggere

Angelo Corbo - poliziotto della scorta di Falcone : 'Quel giorno Sono morto anch'io' : L'agente sopravvissuto alla strage di Capaci ha partecipato ad un incontro con gli studenti della scuola media Salvemini-La Pira di Montemurlo

Sono giorni maledetti - calcio toscano ancora in lutto : morto l’attaccante Marco Longo : morto Marco Longo – Sono giorni maledetti per il mondo del calcio, prima la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina, poi quella dell’attaccante Marco Longo. Il difensore viola è stato trovato senza vita nell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo altro lutto per il ...

“Sylvester Stallone è morto”. Bufala choc in rete - ma le foto spaventano davvero : come sta l’amatissimo attore. Negli ultimi tempi le voci su un suo preoccupante stato di salute si Sono intensificate. È il fratello Frank a dire tutta la verità : Stamattina molti di noi si sono svegliati con una notizia drammatica: “Sylvester Stallone è morto”. E subito girava sui social una foto che lo mostra senza capelli, segno della dura lotta contro un cancro. Bene, è l’ennesima “Bufala”. La classica notizia fake sulla morte, che come dice la leggenda popolare non farebbe altro che allungare ulteriormente la vita ai personaggi famosi. Non è la prima volta, però, ...

SYLVESTER STALLONE È MORTO/ Fake news "pro" Creed 2? L'attore risponde : "Sono vivo e in salute" : SYLVESTER STALLONE è MORTO? La Fake new diventa virale proprio nel momento in cui arriva il primo poster di Creed 2, solo una casualità? Sly come Jim Carrey.. e Lino Banfi!(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:50:00 GMT)

“È morto… Sono distrutta”. All’isola dei Famosi va in scena il dramma. La naufraga dà questa notizia straziante e non trova pace. Consolata dai compagni si lascia andare a un pianto disperato : Le ultime notizie sull’isola dei Famosi sono tutte concentrate sul caso ‘droga’ che ha coinvolto Francesco Monte ed Eva Henger. La questione si è pure allargata con la consegna dei tapiri all’ex naufrago e a Ignazio Moser, che però lo ha ricevuto cornuto. Eh sì, perché secondo Striscia la notizia tra l’ex tronista e Cecilia Rodriguez sta succedendo qualcosa di torbido. Ma nonostante i pettegolezzi continui, ...

Berlusconi : 'Sono d'accordo con Salvini - il fascismo è morto e sepolto' : "Il fascismo è morto e sepolto, anch'io sono sulla linea di Salvini". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando a "In mezz'ora in più", riferendosi al raid di Luca Traini per le strade di Macerata. "Il ...

È morto il compositore Johann Johannsson - autore delle colonne Sonore di “Arrival” - “Sicario” e “Mother!” : È morto a 48 anni il compositore islandese Johann Johannsson, famoso soprattuto per essere stato l’autore delle colonne sonore di Arrival, Sicario e Mother! e due volte candidato al premio Oscar come autore della migliore colonna sonora. Johannsson — ha The post È morto il compositore Johann Johannsson, autore delle colonne sonore di “Arrival”, “Sicario” e “Mother!” appeared first on Il Post.

Minniti : il fascismo in Italia è morto. Ma Salvini attacca : il pericolo Sono gli antirazzisti : LeU e la galassia di sinistra criticano il Pd per aver disertato la manifestazione di Macerata. Renzi: abbassare i toni, no a polemiche su immigrazione -

Una persona ha sparato in un liceo in Kentucky - ci Sono un morto e diversi feriti : Una persona ha sparato nel liceo di Marshall County, in Kentucky, ci sono un morto e diversi feriti. La notizia è stata confermata dal governatore dello stato Matt Bevin, che ha detto anche che la persona che ha sparato è stata The post Una persona ha sparato in un liceo in Kentucky, ci sono un morto e diversi feriti appeared first on Il Post.