Sonia Bruganelli difende Alessia Marcuzzi e attacca Striscia

STRISCIA LA NOTIZIA/ Sonia Bruganelli critica gli attacchi ad Alessia Marcuzzi : Questa sera, venerdì 23 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. La critica di Sonia Bruganelli.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Sonia Bruganelli : «Striscia contro la Marcuzzi? Mi fa schifo» : Alessia Marcuzzi in versione svicolona Sonia Bruganelli contro Striscia la Notizia. La signora Bonolis non le manda a dire e in un lungo post su Instagram se la prende con la banda di Antonio Ricci per il trattamento riservato ad Alessia Marcuzzi. Per la numero 1 di Sdl, il tg satirico offenderebbe la bionda conduttrice alludendo altresì alla sua disinvoltura sessuale: “Ogni sera “Striscia la notizia” dedica almeno dieci ...

Sonia Bruganelli bacia un altro uomo a cena : Un bacio galeotto per Sonia Bruganelli. Leggo.it torna a parlare della moglie di Paolo Bonolis che è stata sorpresa da “Vero” mentre in un ristorante della Capitale mentre bacia un amico. Nessun tradimento scoperto però, ma solo un bacio scherzoso in amicizia, dato che nella tavolata c’è seduto anche Paolo che scherza e ride con Sonia. Finita la cena la coppia saluta gli amici e si concede una passeggiata romantica nella capitale.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis/ “Non ho un pubblico a cui rendere conto!” : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non lavora a stretto contatto con il marito ad Avanti un altro. Il 6 marzo 2018 appuntamento speciale per festeggiare le 1000 puntate(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Sonia Bruganelli : “Paolo Bonolis? Lavoriamo insieme ad Avanti un altro ma lontani l’uno dall’altra” : Avanti un altro!, la puntata numero 1.000 andrà in onda martedì 6 marzo dalle 18.45 su Canale 5. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, racconta come lavora con lui in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Avanti un altro!, puntata numero 1.000: quando va in onda e quali saranno i concorrenti Il game show del […] L'articolo Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis? Lavoriamo insieme ad Avanti un altro ma lontani l’uno ...

“Sei solo…”. Due parole e Sonia Bruganelli ‘distrugge’ Federica Panicucci. Lady Bonolis non deve aver resistito dopo il fuori onda trasmesso da Striscia e sui social arriva l’affondo. “Ecco cosa c’è dietro” : Prima il fuori onda ‘tremendo’ a Striscia la notizia, poi le scuse in diretta, a Mattino 5, e persino un Tapiro d’oro. Ma evidentemente la figuraccia Federica Panicucci fa ancora discutere. Anche i vip, come la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Ma urge un breve riassunto per chi non avesse aperto giornali e social network negli ultimi cinque giorni: la Panicucci, la sempre perfetta e storica conduttrice di ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Paolo Bonolis distrugge Federica Panicucci : 'Una barbie over incazzatissima' : Anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli , si è schierata contro Federica Panicucci , la conduttrice che ha insultato il collega Francesco Vecchi di Mattino 5 . La Bruganelli ha ritwittato ...

Sonia Bruganelli - moglie di Paolo Bonolis/ "Scelgo l'invidia per tutta la vita" : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, dichiara la propria guerra personale nei confronti di quelli che attaccano i personaggi pubblici con offese gratuite ed insulti(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 05:57:00 GMT)

Sonia Bruganelli : "Foto sul jet? Non è ostentazione" : Sonia Bruganelli , la moglie di Paolo Bonolis , si confessa in un'intervista a Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7. Al centro dell'intervista ci sono le polemiche sulla sua ostentazione sui social ...