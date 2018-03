Social e Borse | negli Usa una «taglia» a chi scopre manipolazioni dei mercati

ilsole24ore

(Di venerdì 23 marzo 2018) In gioco, con fake news e intrusioni illegali nei dati, per la Sec, la Cftc e la stessa Fbi è oggi l’integrità di un altro pilastro della società e dell’economia, ifinanziari. Gli investitori, avvertono, sono a rischio die truffe su strumenti nuovi e più vulnerabili quali le criptovalute come su titoli tradizionali...