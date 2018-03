Silvio rockstar a Montecitorio

huffingtonpost

(Di venerdì 23 marzo 2018) Lo spettro diBerlusconi aleggia sunel giorno della prima seduta della Camera. "Berlusconi è come Mick Jagger", dice soddisfatto in Transatlantico il neo-deputato Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa e compagno della showgirl Anna Falchi. Il suo leader, 82 primavere e una condanna definitiva sulle spalle, ha ancora voglia di dominare il palcoscenico. Il fattore B piomba con forza sui palazzi della politica romana, dove forse qualcuno pensava di essersi liberato di una figura ingombrante. Le ultime mosse dell'anziano ex premier hanno sparigliato le carte e tolto certezze agli altri partiti. Impuntarsi sul dialogo diretto con Luigi Di Maio, che non può sedersi al tavolo con lui, e sul nome di Paolo Romani per la guida del Senato, ha consentito a Berlusconi di far saltare i ponti tra Matteo Salvini e i 5 Stelle. Rimettendo Forza Italia al centro del ...