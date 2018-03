Sicilia : Lupo (Pd) - restiamo all'opposizione - finanziaria non si fa in una notte : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Il Pd è e resta all'opposizione. In ogni caso prima di parlare di un'apertura al dialogo e al confronto, sarebbe necessario poter leggere le proposte del governo e finora non abbiamo visto un rigo né di bilancio né di finanziaria. In commissione Bilancio dei documenti

Sicilia : Lupo (Pd) - restiamo all'opposizione - finanziaria non si fa in una notte (2) : (AdnKronos) - L'assessore all'Economia, Gaetano Armao, e lo stesso governatore hanno più volte parlato di una manovra snella, che potrebbe ottenere il semaforo verde in Aula senza grossi intoppi. "Non mi pare che una finanziaria di 35 articoli possa definirsi snella - prosegue Lupo -. La riorganizza

Sicilia : Lupo (Pd) - non c’è più tempo per approvare manovra entro marzo : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Il governo si ostina a non volere ammettere che non c’è più il tempo per approvare Bilancio e Finanziaria in aula entro marzo. Il presidente Musumeci venga all’Ars e dica come intende affrontare l’esame della manovra economica senza maggioranza". Lo dice Giuseppe Lupo

Sicilia : Lupo (Pd) - non c’è più tempo per approvare manovra entro marzo : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Il governo si ostina a non volere ammettere che non c’è più il tempo per approvare Bilancio e Finanziaria in aula entro marzo. Il presidente Musumeci venga all’Ars e dica come intende affrontare l’esame della manovra economica senza maggioranza”. Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all’Ars.“Il governo naviga a vista e va avanti di rinvio in rinvio ‘ ...

Sicilia : Lupo (Pd) - inaccettabile ritardo governo su bilancio e finanziaria : Palermo, 15 mar.(AdnKronos) - "Il governo regionale ha accumulato un inaccettabile ritardo nella presentazione di bilancio e legge di stabilità e adesso tenta di recuperare proponendo al parlamento una corsa contro il tempo". Lo afferma il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo che aggiunge: "Verif

Rifiuti : Lupo (Pd) - in Sicilia tutto fermo nonostante poteri speciali : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Forse il presidente Musumeci durante la conferenza stampa per i primi 100 giorni del suo governo ha dimenticato di parlare della situazione dei Rifiuti, omettendo di comunicare lo stato di attuazione dei provvedimenti annunciati durante la seduta d’aula del 23 gennaio

Sicilia : Lupo (Pd) - governo Musumeci naviga a vista : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci naviga a vista. Abbiamo chiesto di conoscere il cronoprogramma su bilancio e legge di Stabilità dal momento che i documenti contabili non sono stati ancora presentati all’Ars e non crediamo ci siano i tempi per approvare tutto entro fine marzo. Se i

Sicilia : Lupo (Pd) - acqua e rifiuti? Priorità maggioranza è abolire preferenza genere : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Eravamo convinti che in Sicilia le emergenze fossero quella della crisi idrica e dei rifiuti, invece ci accorgiamo che per Forza Italia la cosa più urgente da fare è abolire la doppia preferenza di genere alle elezioni amministrative". Così Giuseppe Lupo, capogruppo d

Sicilia : Lupo (Pd) - bel segnale voto unanime Ars su commissione antimafia : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Il voto unanime con il quale l’Ars ha approvato il ddl sulla costituzione della commissione antimafia è un bel segnale da parte del parlamento Siciliano: sul tema della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione bisogna essere unit

Sicilia : Lupo (Pd) - Musumeci non ha più alibi - adesso soluzioni per acqua e rifiuti : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Ancora una volta il governo nazionale dimostra grande attenzione per la Sicilia. Ora tocca al governo regionale sapere affrontare questa situazione, senza scaricare responsabilità sui Comuni e senza continuare ad accusare altri di uno scenario che oggi ha contorni ben

Sicilia : Lupo (Pd) - Musumeci riferisca all'Ars su emergenza idrica : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Con l’emergenza idrica ormai alle porte, si costringono ampi territori della nostra isola ed in particolare l’area di Palermo, ad un inaccettabile balzo indietro nel tempo fatto di turni e razionamenti. Il presidente Musumeci, che continua ad occupare la guida dell’as