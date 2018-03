Sicilia | finanziaria | ancora nulla in Commissione Bilancio Ars

Sicilia : Musumeci - senza ostruzionismi ok a finanziaria in un paio di giorni : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Il bilancio non è mai stato approvato a marzo che io ricordi e a volte si è arrivati anche a giugno, quindi siamo assolutamente in tempo per un governo che ha trovato soltanto fogli di carta bianca in materia finanziaria, non abbiamo trovato un solo documento da cui r

Sicilia : Ars - corsa contro il tempo per approvare bilancio e finanziaria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Tempi più che stretti per l'Assemblea regionale Siciliana per approvare entro il 31 marzo il bilancio e la legge finanziaria. Il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, a inizio seduta, ha letto ai parlamentari presenti la decisione assunta dall'ultima conferenza

Sicilia : da governo fumata bianca per bilancio - stasera si discute la finanziaria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - La fumata bianca per il bilancio della Regione è arrivata ieri in tarda serata da Palazzo d'Orleans. La finanziaria invece dovrà aspettare la nuova seduta di giunta fissata per questa serata, al termine di quella di Sala d'Ercole con all'ordine del giorno il ddl stralc

Sicilia : M5S - finanziaria entro marzo? Libro dei sogni : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "La finanziaria entro marzo? Libro dei sogni. Il governo finora paralizzato, adesso pretende di volare, bruciando le tappe e facendo correre il rischio alla Sicilia di vedere approvate norme più raffazzonate del solito, ovviamente sempre sulla pelle dei Siciliani". Cos

Sicilia : Lupo (Pd) - inaccettabile ritardo governo su bilancio e finanziaria : Palermo, 15 mar.(AdnKronos) - "Il governo regionale ha accumulato un inaccettabile ritardo nella presentazione di bilancio e legge di stabilità e adesso tenta di recuperare proponendo al parlamento una corsa contro il tempo". Lo afferma il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo che aggiunge: "Verif

Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Approvare il bilancio e il ddl di Stabilità regionale entro il 31 marzo. E' questo l'impegno assunto dalla conferenza dei capigruppo dell'Ars, durante la riunione tenutasi oggi pomeriggio alla presenza del presidente dell’Assemblea Gianfranco Miccichè. Un impegno che v