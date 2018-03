Sicilia | Crocetta accusa giornalista | Disse che c' era pronto un dossier contro di me

Sicilia : intercettazione Crocetta - l'ex presidente accusa Abbate : Al processo di Palermo per calunnia e diffusione di notizie false, in merito all'articolo dell'Espresso secondo cui Rosario Crocetta, parlando al telefono con il medico Matteo Tutino, avrebbe detto: "...

Amministrative : Crocetta - primarie per candidati sindaci Pd in Sicilia : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Le primarie sono l'unica strada per scegliere i candidati sindaci alle prossime Amministrative. Il Pd non può tradire la sua storia. D'altra parte si fanno le primarie per scegliere il segretario, una questione prettamente interna al partito, e i candidati sindaci, in

Sicilia : Zafarana (M5S) - Crocetta è stato una disgrazia per l'isola : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - "Sentire dire da Crocetta che il M5S Siciliano non lo sostenne per volere di 'Roma, Grillo, Casaleggio...' e chi più ne ha più ne metta, è tragicomico. Crocetta è stato una disgrazia per la Sicilia e i Siciliani, qualsiasi persona sana di mente si sarebbe tenuta alla l

Sicilia : Cancelleri - Musumeci? peggio di Crocetta e con maggioranza in frantumi : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Sentire dire al presidente della Regione che siamo in difficoltà disegna la preoccupazione di un uomo con una maggioranza che comincia a sgretolarsi sotto le incessanti e numerose richieste di poltrone. Secondo Musumeci l'opposizione traballa perché ha preso troppi vot

Elezioni : Crocetta - asfaltato centrodestra in Sicilia - finita luna di miele : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – “asfaltato il centrodestra in Sicilia: è finita la luna di miele del Governo regionale. Ha straperso l’arroganza. Nessuno ne parla! Protesi a vedere la certissima vittoria del M5s e l’altrettanto certa sconfitta del Pd, in Sicilia. Sulla base dei risultati delle Elezioni, gli analisti prevedevano la vittoria del centrodestra nella quasi totalità dei collegi uninominali e non più di due ...

Elezioni : Crocetta - asfaltato centrodestra in Sicilia - finita luna di miele : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - "asfaltato il centrodestra in Sicilia: è finita la luna di miele del Governo regionale. Ha straperso l’arroganza. Nessuno ne parla! Protesi a vedere la certissima vittoria del M5s e l’altrettanto certa sconfitta del Pd, in Sicilia. Sulla base dei risultati delle elezion

Sicilia : Crocetta - su inchiesta Ircac tremano in molti : Palermo, 28 feb. (AdnKronos) - "In molti tremano sull'inchiesta Ircac, grazie Sami". Così, sui social l'ex Governatore Rosario Crocetta. "Quando nominammo Sami Abdallahali, ricordo persino i titoli dei giornali, in tanti mi attaccarono: “Crocetta ed il suo cerchio magico”, “un tunisino in una societ

Sicilia : Crocetta - Aricò (Db) strizza occhio a Lega - su forestali notizie infondate (2) : (AdnKronos) - Crocetta rivendica anche un uso "più appropriato" dei forestali con il suo governo. "Sono stati impegnati sempre più nei lavori di prevenzione del dissesto e nei lavori di consolidamento, cioè, lavori di investimento. Voglio ricordare agli allarmisti dell'attuale coalizione di governo,

Sicilia : Crocetta - Aricò (Db) strizza occhio a Lega - su forestali notizie infondate : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni del capogruppo di DiventeràBellissima all'Ars sull'utilizzo dei fondi di investimento a favore dei forestali rappresentano la strizzatina d'occhio che quel movimento fa alla Lega, che si è sempre caratterizzata per attacchi feroci alla Sicilia attrave

Sicilia : De Luca - conti pubblici? Per Baccei-Crocetta 'troppa trasparenza' e abrogano norma : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Una norma di 'eccessiva' trasparenza e rigidità". Il deputato regionale di Sicilia Vera Cateno De Luca definisce così, sarcasticamente, la norma regionale del governo Lombardo che aveva introdotto criteri di trasparenza sui conti pubblici e un sistema di sanzioni per f

Sicilia - Santanchè vs Crocetta - scontro in diretta : “Non ce la faccio - datemi una pausa” - “Mettiti i tappi”. E Sgarbi ride : scontro in diretta su La7, durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l’Arena, tra la candidata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e l’ex presidente della regione Siciliana Rosario Crocetta. Tema della discussione in studio, a tratti dai toni piuttosto accesi, gli stipendi dei parlamentari e dipendenti della regione Siciliana L'articolo Sicilia, Santanchè vs Crocetta, scontro in diretta: “Non ce la ...