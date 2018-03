Sicilia | all' Ars non arriva la finanziaria | tutto rinviato a lunedì

Sicilia : Lupo - Pd - - restiamo all'opposizione - finanziaria non si fa in una notte - 2 - : Facebook Twitter tweet , AdnKronos, - L'assessore all'Economia, Gaetano Armao, e lo stesso governatore hanno più volte parlato di una manovra snella, che potrebbe ottenere il semaforo verde in Aula senza grossi intoppi. "Non mi pare che una finanziaria ...

Sicilia : Lupo (Pd) - restiamo all'opposizione - finanziaria non si fa in una notte : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Il Pd è e resta all'opposizione. In ogni caso prima di parlare di un'apertura al dialogo e al confronto, sarebbe necessario poter leggere le proposte del governo e finora non abbiamo visto un rigo né di bilancio né di finanziaria. In commissione Bilancio dei documenti

Povertà : in Sicilia rischio esclusione oltre 55% - Alleanza chiede piano Regione : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Un piano regionale contro la Povertà. E' questo il primo punto dell'agenda di proposte per la Sicilia messa a punto dall'Alleanza nazionale contro la Povertà, l'organismo formato da 19 organizzazioni impegnate sul fronte del contrasto al disagio sociale. Riunita ieri a

Sicicon Valley Expo 2018 : La Sicilia tra Silicon Valley e Israele : Roma, 22 mar. , askanews, Debutta a Palermo Sicicon Valley Expo 2018 che, fino a domenica 25 marzo, ospiterà a Palermo, 60 delegati internazionali di 30 diversi paesi del mondo, appartenenti ai gruppi ...

Allerta Meteo - maltempo violentissimo al Sud Giovedì 22 Marzo : rischio alluvioni lampo e tornado in Sicilia - Calabria e Puglia : 1/23 ...

Allerta meteo Sicilia : ancora codice giallo per le prossime 24/30 ore : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato la prosecuzione di avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo, secondo cui, in particolare, “fino alle prossime 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di ...

Allerta Meteo Sicilia - resta la “criticità gialla” per il maltempo anche Mercoledì 21 Marzo : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni Meteo avverse in gran parte della Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Palermo. In particolare, si legge nell’avviso, “dalla tarda mattinata di oggi, martedi’ 20 Marzo 2018 e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere ...

Sicilia : nasce 'Sicicon Valley' - think tank per valorizzare il territorio : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Parte dalla Sicilia, Sicicon Valley, think tank nato per valorizzazione il territorio Siciliano attraverso un global incubator, che si pone come obiettivo di "integrare i rapporti internazionali nel segno della quarta rivoluzione industriale". Sicicon Valley Expo 2018

Sicilia : associazioni artigiane - molte imprese a rischio fallimento : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – ‘Dall’inizio dell’anno attività paralizzata e credito bloccato con numerose imprese a rischio fallimento”. Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai Sicilia esprimono “grande preoccupazione per l’immobilismo a cui è stata condannata la Crias nonostante 20 milioni di euro pronte ad essere erogate”. Indice puntato contro la Regione. ‘La paralisi – spiegano ...

Allerta meteo Sicilia : mareggiata e burrasca per la giornata di domani : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia nella la giornata di domani. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e meridionale; venti da forti a burrasca, occidentali sulla Sicilia occidentale, forti meridionali altrove, specie sui settori ionici; e, infine, mari molto mossi o ...