Si può finire Far Cry 5 in 10 minuti | in video il finale segreto

(Di venerdì 23 marzo 2018) Far Cry 5 è in dirittura d'arrivo su PC, PS4 e Xbox One, uscirà il 27 marzo. Una delle novità che è emersa recentemente è la possibilità di sbloccare finali differenti, ma quello che vi stiamo per dire è leggermente diverso rispetto a quello che vi aspettate. Di solito i finali alternativi possono essere sbloccati durante il corso del gioco effettuando determinate scelte, ma non sembra essere il caso di Far Cry 5: c'è una dir poco.La cosa curiosa è che si può ottenere in circa diecidi gioco, praticamente si puòFar Cry 5 in pochi, vedendo letteralmente i titoli di coda. Anche in Far Cry 4, il gioco precedente, i giocatori potevano sbloccare unall'inizio del gioco. Questoin Far Cry 5, invece, che si può vedere nelin basso (consigliamo a chi non vuole SPOILER di evitare di guardarlo), richiede semplicemente ...