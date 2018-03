Si parte! I nomi da tenere d' occhio nel risiko d' avvio di Camera e Senato

huffingtonpost

(Di venerdì 23 marzo 2018) Con il via ufficiale alla 18esima legislatura, ildelle presidenze dientra nel vivo. Gli schemi delineati nei giorni scorsi dopo vertici nei Palazzi, telefonate tra i leader di schieramenti opposti e comunicati diffusi via social network passeranno al vaglio delle aule. Lì dove tutto si rimette in gioco a seconda delle strategie adottate dai gruppi parlamentari, a maggior ragione dopo che il quadro emerso nelle ultime ore - e che vede un accordo di massima per la presidenza dellaal Movimento 5 Stelle e quella delal centrodestra - è a un passo dal saltare.Sarà Giorgio Napolitano a presiedere la prima seduta del nuovoe ha annunciato un breve discorso di apertura in cui proverà a "indicare le possibili prospettive per la tenuta e l'interesse generale del Paese". Sarà Roberto Giachetti invece a presiedere la ...