Short track | Arianna Fontana | “Smettere o continuare? 50 e 50 | non ho deciso Ora ho

Short track - Mondiali 2018 : staffetta azzurra squalificata in finale. L’Italia chiude senza medaglie : Ultima giornata ai Mondiali di Short track a Montreal. La coreana Choi Min Jeong e il canadese Charles Hamelin si sono laureati Campioni del Mondo, trionfando nelle rispettive classifiche Overall. L’Italia chiude con zero medaglie, anche perché la staffetta femminile azzurra è stata squalificata in finale. 1000m DONNE: non ha vinto Choi Min Jeong, ma la medaglia d’oro resta anche in questa gara in casa Corea del Sud grazie alla ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : Martina Valcepina seconda nella finale B dei 1000 metri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (domenica 18 marzo). seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1000 metri e le staffette (per entrambi i sessi). . L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a salire sul podio mentre la stella Arianna Fontana sarà impegnata soltanto in staffetta per centrare un podio prestigioso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : eliminata Martina Valcepina e Yuri Confortola eliminati nei 1000 metri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (domenica 18 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1000 metri e le staffette (per entrambi i sessi). . L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a salire sul podio mentre la stella Arianna Fontana sarà impegnata soltanto in staffetta per centrare un podio prestigioso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : eliminata Martina Valcepina nei quarti di finale dei 1000 metri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (domenica 18 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1000 metri e le staffette (per entrambi i sessi). . L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a salire sul podio mentre la stella Arianna Fontana sarà impegnata soltanto in staffetta per centrare un podio prestigioso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre a caccia della medaglia nella staffetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (domenica 18 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1000 metri e le staffette (per entrambi i sessi). . L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a salire sul podio mentre la stella Arianna Fontana sarà impegnata soltanto in staffetta per centrare un podio prestigioso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Short track - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 18 marzo. Tutti gli italiani in gara : Terza giornata ai Mondiali di Short track in corso di svolgimento a Montreal. Si chiude oggi la rassegna iridata. L’Italia punta tutto sulla staffetta femminile, che ieri ha staccato il biglietto per la finale ed oggi andrà a caccia di una nuova medaglia dopo l’argento delle Olimpiadi di PyeongChang 2018 OA Sport vi offrirà la diretta scritta di tutta la seconda giornata dei Mondiali di Short track. Questo il programma di sabato 17 ...

Short track - Mondiali 2018 : le azzurre della staffetta non tradiscono - Italia in finale! Dotti e Valcepina in finale B nei 1500m : Seconda giornata ai Mondiali di Short track in corso di svolgimento a Montreal e prime medaglie assegnate. Purtroppo non è arrivato nessun podio azzurro, ma ancora una volta la staffetta femminile Italiana non ha tradito le aspettative, qualificandosi per la finale in programma domani. Questo il riepilogo di un sabato veramente ricchissimo. 1500m Donne: un sabato che si apre subito nel segno di Choi Min Jeong. La sudcoreana era la grande ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in Finale con la staffetta! Martina Valcepina out da 1500 e 500 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (sabato 17 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1500 e sui 500m (per entrambi i sessi). Sulla distanza più lunga si partirà dalle semifinali, si incomincia con i quarti invece per i 500m. A chiudere il programma le semifinali delle due staffette. L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : Martina Valcepina eliminata su 1500m e 500m - speranze sulla staffetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (sabato 17 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1500 e sui 500m (per entrambi i sessi). sulla distanza più lunga si partirà dalle semifinali, si incomincia con i quarti invece per i 500m. A chiudere il programma le semifinali delle due staffette. L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a ...

MONDIALI Short track 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e programma. Terzo posto per Dotti! : diretta MONDIALI SHORT TRACK 2018: info Streaming video e tv della prima giornata di gare a Montreal. Oggi si disputeranno le prime batterie delle prove individuali.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:39:00 GMT)

MONDIALI Short track 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e programma. Choi e Prosvirmova in finale! : diretta MONDIALI SHORT TRACK 2018: info Streaming video e tv della prima giornata di gare a Montreal. Oggi si disputeranno le prime batterie delle prove individuali.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:46:00 GMT)

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : Martina Valcepina a caccia di un risultato importante. Arianna Fontana al via in staffetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (sabato 17 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1500 e sui 500m (per entrambi i sessi). Sulla distanza più lunga si partirà dalle semifinali, si incomincia con i quarti invece per i 500m. A chiudere il programma le semifinali delle due staffette. L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a ...

Short track - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 17 marzo. Tutti gli italiani in gara : Attesa anche per la semifinale della staffetta femminile, che vedrà la partecipazione in casa Italia anche di Arianna Fontana OA Sport vi offrirà la diretta scritta di tutta la seconda giornata dei ...

Short track - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 17 marzo. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata ai Mondiali di Short track in corso di svolgimento a Montreal. Si assegnano le prime medaglie sul ghiaccio canadese con le finali dei 500m e 1500m maschili e femminili. L’Italia punta tutto su Martina Valcepina, perfetta finora nelle batterie. Attesa anche per la semifinale della staffetta femminile, che vedrà la partecipazione in casa Italia anche di Arianna Fontana OA Sport vi offrirà la diretta scritta di tutta la ...