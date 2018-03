Sharon Stone | chi è la sua nuova fiamma?

Sharon Stone/ La vita per i figli e grandi progetti professionali : Sharon Stone, che ha compiuto da poco 60 anni, si racconta al settimanale Chi svelando di essere stata vicina alla morte. Oggi, l'attrice, confessa di vivere solo per i figli.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Hawking morto - il ricordo del mondo dei vip dai Simpson a Sharon Stone : Grazie per aver ispirato noi e il mondo'. Anche l'attrice Sharon Stone ha voluto ricordare Stephen Hawking, con una sua citazione: 'La prossima volta che qualcuno si lamenta dicendo che hai commesso ...

Chi è Angelo Boffa - toyboy che ha stregato Sharon Stone : Che la nuova fiamma di Sharon Stone, ormai quasi sessantenne diva del cinema americano, fosse un italiano, lo si sapeva già da qualche tempo. Quello che non si sapeva era quale fosse la storia dietro ...

Sharon Stone : "Sono stata nell'aldilà. Ho perso la memoria a breve e a lungo termine" : 'Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse come una grande madre, più che come una brava attrice, vorrei che dicessero: 'Questi ragazzi Stone sono sorprendenti'', inizia così la lunga intervista che ...

Sharon Stone : “Ho rischiato di morire - ora vivo per i miei figli” : Sharon Stone, che da poco ha compiuto sessant’anni, si raccontata in una lunga intervista pubblicata sul settimanale Chi. L’ex sex symbol di “Basic Instinct”, rivela per la prima volta il lato più nascosto e intimo della sua vita: “L’adozione del mio primo figlio Ron e l’emorragia cerebrale quasi mortale che mi ha colpito, mi hanno molto aiutato”. “Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse ...

Così Sharon Stone festeggia 60 anni (e l’amore) : I capelli spettinati, un nuovo amore, un bikini, il rossetto rosso, il sole di Miami. Sharon Stone è entrata nei suoi 60 con questo «cocktail di felicità». Una ricetta perfetta, a nostro dire. La diva di Basic Instinct nata il 10 marzo 1958, dopo aver spento le candeline in anticipo con i tre figli (Roan Joseph, 17, Laird Vonne, 12, e Quinn Kelly Stone, 11), è volata in Florida in compagnia del fidanzato italiano Angelo Boffa, al suo fianco ...

Buon compleanno a Sharon Stone - 60 da bionda fatale : La strada di Sharon Stone inizia da un paesino della Pensylvania, tra Pittsburgh ed Erie: i suoi genitori, di origine irlandese, erano operai e Sharon è cresciuta con quattro fratelli. La sua bellezza ...

Sharon Stone ha sessant’anni : E nonostante abbia fatto molte cose è molto difficile parlare di lei senza citare "Basic Instinct" The post Sharon Stone ha sessant’anni appeared first on Il Post.

Sharon Stone - 60anni - da diva senza tempo : "Ho messo la mia fama al servizio della salute nel mondo e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alle piaghe curabili e alle cure per i più bisognosi". Infine:"Il corpo regge.Mi ...

