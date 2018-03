Shadowgun Legends | disponibile negli store lo shooter-rpg per Android ed iOS

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Lo studio ceco Madfinger Games ha da poco rilasciato, nuovo capitolo della sua saga di sparatutto dedicata ai dispositivied iOS.è unomultiplayer con componenti Rpg (equipaggiamenti, livelli, quest) che offre ai giocatori una campagna single player in cui affronteranno il “Tormento” – fazione aliena che sta devastando l’universo in cui è ambientato il gioco -, una serie di incursioni in modalità cooperativa e una serie di mappe PvP in cui sarà possibile scontrarsi con altri giocatori, il tutto con una grafica di buon livello. Il nuovo titolo di Madfinger Games ègratuitamente per smartphone, iPhone, Apple TV e per Nvidia Shield TV sui rispettivi, integrando però un sistema di microtransazioni per acquistare oggetti e modifiche estetiche per il proprio personaggio. L'articolo ...