Sgarbi si è fatto notare già alla prima seduta della Camera dei Deputati

Elezioni - Sgarbi passa dall’insulto alla predica : “L’Italia di Di Maio? Quella di chi non ha mai fatto nulla…” : “Caro Di Maio, si vede che sei ignorante…”. La guerra elettorale di Vittorio Sgarbi continua su un piano differente da quello adottato nelle ultime settimane, abbandona l’insulto e passa al tono paternalistico: “Mi dici paracadutato, ma parli per sentito dire… lo hai mai usato un paracadute? Io cammino da anni, ho visto chilometri di musei, vado di città in città. Tu non hai fatto ...

Vittorio Sgarbi : 'La signorina Di Maio ha fatto saltare la mia ospitata in Rai' : 'Non vi è nulla di merito all'interno di quella organizzazione para-politica. Ed è difficile contrastare l'idea del paracadutato. Io non temo alcun confronto con Luigi Di Maio, io so cosa dire, lui non lo sa'. Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira ...