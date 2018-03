Sesso | dividere equamente le faccende domestiche migliora la qualità dei rapporti

meteoweb.eu

: Sesso, dividere le faccende di casa migliora i rapporti nella coppia - infoitsalute : Sesso, dividere le faccende di casa migliora i rapporti nella coppia - CorriereAdriati : Sesso, dividere le faccende di casa migliora i rapporti nella coppia (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggio… - GoSalute : Sesso: dividere equamente faccende domestiche migliora qualità rapporti -

(Di venerdì 23 marzo 2018) La parità in casa di fronte al bucato da stendere fa bene alla vita sessuale della coppia. Una ripartizione equilibrata dei lavori domestici, infatti, aumenta il numero die la soddisfazione dei partner, secondo uno studio pubblicato su ‘Social Forces’, rivista del Dipartimento di Sociologia dell’università del North Carolina e Chapel Hill, da ricercatori dell’università della Florida che hanno monitorato per 2 anni 1.100 coppie di 55enni, sposate in media da 27 anni. Dall’analisi è emerso che, al 2013, le donne statunitensi nella coppia lavoravano a tempo pieno nel 57% dei casi e si occupavano delleancora 2 volte più degli uomini contro le 7 volte degli anni ’60. Ma il dato più ‘psicologico’ – e trasferibile anche a contesti europei – è la scoperta che un’equa divisione delle pulizie di casa ...