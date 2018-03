Serve un' alternativa riformista | razionale e innovativa

huffingtonpost

(Di venerdì 23 marzo 2018) Apparentemente il confronto per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato è puramente tattico, ma dietro esistono nodi di fondo. Pensando specialmente ai partiti sconfitti (in primis il Pd e Forza Italia) crediamo che ancora non sono stati fatti i conti senza reticenze con quello che è avvenuto realmente.Già Paolo Mieli ha offerto un florilegio di "maître à penser" e di intellettuali di sinistra che scoprono l'eldorado nel Movimento 5 Stelle. Si può dire che ci troviamo di fronte a due possibilità: la consueta "trahison des clercs", all'insegna di un opportunismo che si è ripetuto più volte nella storia italiana o, peggio ancora, la scoperta di una sinistra genuina a cui ha dato vita il centro Rousseau nato dal web.Proprio in questi giorni in un'intervista al Washington Post, Casaleggio ha dato una risposta ...