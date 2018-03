Serve il coraggio dello Sherman Act

Di Biagio detta la linea per la ripartenza azzurra «Serve tanto coraggio» : Marcello Di Dio nostro inviato a Firenze Ripartire con coraggio. Il messaggio del ct , a tempo?, Gigi Di Biagio giunge forte e chiaro nella palestra di Coverciano, dove tutto lo staff - cuochi ...

Peres : 'Col Barça la partita dell'anno - ma Serve coraggio. Di Francesco fa di tutto per non pensarci' : Sarà il portiere più importante del mondo. Sarà lui il titolare del Brasile per il momento che sta vivendo. Lavora tanto, sta dimostrando di essere forte partita dopo partita. Avete paura che vada ...

Gentiloni - Serve serietà e coraggio : ANSA, - ROMA, 15 MAR - "serve serietà e coraggio, perchè senza di essi non si dà un futuro ad un Paese verso il quale dobbiamo avere il massimo della fiducia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Gigi faccia passerella ma poi Serve coraggio : di Franco Ordine Ieri è cominciata la stagione azzurra di mezzo con l'avvento di Di Biagio al soglio della Nazionale nei panni di Ct non designato per il futuro ma battezzato per coprire il vuoto dei ...

EMA - ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO?/ Ultime notizie - Maroni : “Gentiloni è d'accordo - ma Serve coraggio” : Ema, ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO? Le Ultime notizie: Maroni rivela che “Gentiloni è d'accordo, ma serve coraggio”. Milano accusa Amsterdam: costo affitto sede aumentato del 34%(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:01:00 GMT)

Zenit - Mancini : "Celtic sfortunati in Champions - domani Serve coraggio" : Roberto Mancini, 53 anni, tecnico dello Zenit San Pietroburgo "Sarà una gara difficile, senza dubbio. Loro sono una buona squadra, un club storico con un passato importantissimo. Inoltre domani ...

Serie A Udinese - Oddo : «Contro il Milan Serve tanto coraggio» : UDINE - "Nell'ultimo periodo le prestazioni non limpidissime non sono dovute solo al fatto che la squadra deve migliorarsi, ma anche a un leggero calo psicofisico avuto dopo un periodo nel quale i ...