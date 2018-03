Serie TV | in arrivo i reboot di Sabrina | Magnum P I | Streghe | Roswell e non solo

TimVision - in arrivo Dark Polo Gang – La Serie : TimVision entra nel vivo della produzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con SKAM Italia e Dark Polo Gang – La serie per il pubblico teen a cui seguiranno L’amica geniale, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018. Il ...

Basket - Serie A-2 : Reggio Calabria nei guai. In arrivo il deferimento : Manca solo l'ufficializzazione, ma il Procuratore Federale della Fip, Marco Lucente, esprimerà l'intenzione di procedere al deferimento davanti al giudice sportivo della società Viola Reggio Calabria, ...

Amazon Prime - aumento di 36 euro per l’abbonamento annuale/ Due nuove Serie tv in arrivo : Amazon Prime, scatta l’aumento: 36 euro per l’abbonamento annuale, arriva anche il mensile. E’ quasi raddoppiato il prezzo dell’abbonamento annuale del servizio di Amazon(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:06:00 GMT)

Serie A - Juve : due colpi in arrivo grazie a Mourinho - Icardi allarme clausola Video : Dopo l'eliminazione in Champion League, il Manchester United di Josè Mourihno sta gia' pensando alla prossima stagione per presentarsi ai nastri di partenza più competitiva che mai. E a tal proposito, il tecnico portoghese avrebbe in mente di tagliare alcuni elementi che non fanno parte del suo futuro progetto di gioco. Oltre ad Ibrahimovic, forse destinato al campionato USA, nella lista dei partenti figurerebbero, secondo la redazione del ...

Primo poster per la nuova Serie di Patrick Dempsey - La verità sul caso Harry Quebert in arrivo ad aprile : Quando manca circa un mese dal debutto negli Stati Uniti, arriva il Primo poster della nuova serie di Patrick Dempey, La verità sul caso Harry Quebert (titolo originale The Truth About The Harry Quebert Affair). L'ex dottor Stranamore di Grey's Anatomy è il protagonista della serie ispirata all'omonimo romanzo bestseller di Joël Dicker, la storia del misterioso ritrovamento della quindicenne Nola Kellergan, scomparsa trent'anni prima, nel ...

I Soprano - in arrivo un film prequel dal creatore della Serie : Più di dieci anni fa, oramai, si concludeva la serie Hbo I Soprano, non prima però di aver rivoluzionato in maniera fondamentale il mondo della serialità televisiva. Purtroppo pochi anni più tardi il suo protagonista James Gandolfini, grandissimo attore che interpretava il boss in analisi Tony Soprano, è morto. Ma nel cuore dei fan la speranza che quella serie potesse tornare in qualche modo non è mai scomparsa e nelle ultime ore le loro ...

Mediaset - le Serie tv in arrivo a marzo : È un marzo tranquillo quello in programma sui canali di Mediaset Premium (anche perché nei mesi scorsi sono partite diverse serie tv), ma questo non significa privo di novità. In particolare il 22 marzo su Premium Joi ritroveremo una delle sitcom più divertenti e politicamente scorrette degli ultimi anni (tanto da piacere anche al pubblico maschile) ovvero Mom. E, per quei pochi che non lo sapessero, le protagoniste sono Anna Farris e Allison ...

In arrivo una nuova Serie animata dai creatori di BoJack Horseman : Che BoJack Horseman avesse ridefinito uno standard di elevatissima qualità per le serie animate per adulti era chiaro già da tempo. Nelle scorse settimane il fatto era stato già confermato da Netflix che aveva ordinato un’altra serie creata dalla stessa animatrice, Lisa Hanawalt, e intitolata Tuca and Bertie. Ma un’ulteriore conferma viene in queste ore da Amazon che ha ordinato a sua volta un nuovo prodotto di animazione rivolto ...

La Liga sbarca su Amazon Prime Video : in arrivo la docu-Serie Six Dreams : La Liga sbarca su Amazon Prime Video, per ora solo però con una docu-serie L'articolo La Liga sbarca su Amazon Prime Video: in arrivo la docu-serie Six Dreams è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TimVision - le Serie tv in arrivo a marzo : Il mese di marzo di TimVision è fatto essenzialmente di piacevoli ritorni. Si parte il 12 marzo con l’arrivo (a meno di ventiquattr’ore dalla messa in onda negli Stati Uniti) della quarta stagione di The Royals. Liberamente ispirata al romanzo Falling for Hamlet di Michelle Ray, la serie racconta gli intrighi e i drammi di una famiglia reale immaginaria della Londra moderna. La Regina è Helena Henstridge (interpretata da Elizabeth ...

Amazon Prime Video - tutte le Serie tv in arrivo a marzo : Nonostante la concorrenza ormai sia tanta e di alto livello, Amazon Prime Video si sta ritagliando il suo bel spazio nei servizi streaming anche qui in Italia. Ogni mese, infatti, si aggiungono al catalogo nuovi titoli che hanno tutte le carte in regola per conquistare gli spettatori, soprattutto gli amanti delle serie tv. Ne è l’ennesima prova questo marzo, che venerdì 9 vede debuttare The Looming Tower, basata sull’omonimo romanzo ...

Amazon Prime Video - le Serie tv in arrivo a marzo : Molto interessante il mese di marzo per quanto riguarda i contenuti che saranno disponibili in queste settimane sulla piattaforma Prime Video. Ci sono serie realistiche e altre più fantastiche e anche un inedito talent show che ci porterà nelle atmosfere inconsuete del subcontinente indiano. The Looming Tower – miniserie disponibile dal 9 marzo Basato sul romanzo vincitore del Premio Pulitzer, The Looming Tower ripercorre la crescente minaccia ...

Serie TV - tutte le novità in arrivo a marzo non in streaming : Così, accanto allo streaming, l'offerta televisiva si moltiplica e gli spettatori devono ora navigare tra un catalogo molto ampio di prodotti. Come scegliere? Ci pensa la nostra guida a suggerirvi le ...

Infinity - le Serie tv e i film in arrivo a marzo : Continua la stagione ricca di titoli di Infinity, che per il mese di marzo ci regala delle chicche sul fronte delle serie tv. Avremo modo, per esempio, di rivedere (dal 21 marzo) entrambe le stagioni di V – Visitors, ovvero il remake della serie cult degli anni’80, che vede nei panni della pericolosa e affascinante leader aliena Anna l’attrice Morena Baccarin. Invece il 28 marzo arriverà, dopo la messa in onda su Premium, la serie ...