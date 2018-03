Serie A2-M | Il Club Italia Crai chiude il girone salvezza contro Catania

Serie A2 Femminile : Club Italia CRAI subito in campo a Orvieto : La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra di casa. Il Club Italia si è rimesso al lavoro già nella giornata di oggi, a dispetto di una piccola disavventura: ...

Serie A2 Femminile : Il Club Italia CRAI espugna Chieri al tie break : La cronaca: Club Italia CRAI al completo con l'eccezione di Fucka, rimasta a Milano per un'indisposizione. Coach Bellano conferma la formazione titolare con Morello in palleggio, Nwakalor opposto, ...

Serie A2 Femminile : Club Italia CRAI a Chieri per il posticipo : L'incontro si disputerà al PalaFenera di Chieri , via della Resistenza, e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.theblackstudio.it . Nella gara di andata Marina Lubian e compagne si resero ...

Volley femminile - il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e spazio alle azzurrine per la Nazionale : La prossima Serie A1 di Volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a iVolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo Campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima ...

Diretta/ Juventus-Serie D streaming video e tv : cammino dei club - orario - probabili formazioni (Viareggio cup) : Diretta Juventus Rappresentativa Serie D: info streaming video e tv. Sfida aperta per gli ottavi di finale della Viareggio cup 2018: bianconeri con una marcia in più?.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Serie A - i presidenti dei club disertano la riunione con Mediapro : L'emittente ha chiesto un incontro ai club dopo la lettera con cui ha chiesto di sospendere i termini per il pagamento di quanto offerto per i diritti tv. Ma la Serie A diserta. L'articolo Serie A, i presidenti dei club disertano la riunione con Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro rassicura club fra dubbi - lettere e inviti a cena : Con il rischio che si allunghino i tempi per passare all'incasso, la questione Diritti tv genera qualche allarme fra i club di Serie A. MediaPro ha organizzato giovedì una cena per tranquillizzare chi a breve deve scontare con le banche i futuri ricavi attesi dall'operazione con la società spagnola (1,05 miliardi di euro a stagione per tre anni alla Lega) ed è rimasta spiazzata dalla lettera con cui i manager catalani ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro organizza cena con i club allarmati : Mediapro sta organizzando una cena giovedì con i club di Serie A per tranquillizzare i dirigenti, alcuni dei quali allarmati ieri durante l'assemblea dalla lettera con cui la società audiovisiva spagnola ha chiesto alla Lega e all'advisor Infront di sospendere i termini per il pagamento dei Diritti tv in attesa di alcuni chiarimenti sui confini entro i quali potranno operare come intermediario indipendente. I dubbi riguardano ...

Mediapro e il caso diritti tv : i club di Serie A sono preoccupati. Ecco perché : Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i club, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...

Diritti tv - giovedì possibile incontro tra Mediapro e i club di Serie A : Al centro del confronto i dubbi degli spagnoli sul dettato dell'Antitrust riguardante pacchetti e possibilità di autoprodurre contenuti. L'articolo Diritti tv, giovedì possibile incontro tra Mediapro e i club di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : clamoroso commissariamento di un club Video : In Serie B, la clamorosa notizia del giorno è l'accoglimento della richiesta del pm Paolo Storari, da parte del gip di Milano Giulio Farnesi, di commissariare il Foggia Calcio. Come è noto, l'#inchiesta condotta dalla dda aveva portato all'arresto del patron del club rossonero Fedele Sannella per riciclaggio. La posizione del patron Sannella era stata trasferita, nei mesi scorsi, per competenza alla procura di Foggia. Nominato un amministratore ...

Inter : scambio super con con un top club di Serie A? I dettagli Video : L'#Inter appare rinfrancata dagli ultimi due turni di campionato. Quello che pareva essersi rotto irrimediabilmente, adesso sembra essere stato ricomposto. Come spesso accade quando il club nerazzurro è forte la sensazione che lo zampino di Luciano Spalletti sia decisivo. Nei giorni scorsi alcune speculazioni mediatiche avevano anche ipotizzato scenari che prevedessero l'allontanamento del tecnico, ipotesi al quanto remota se dovesse essere ...

