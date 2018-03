“Sentito?” Selfie con Eva | Monte lo dice a bassa voce Ci volevano Pio e Amedeo | al

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 marzo 2018) Finalmente, dopo tante chiacchiere e tante polemiche, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, quella con Francesco(accompagnato dal papà Angelo) ed Eva Henger (con la figlia Mercedesz). A far discutere non è stato l’aver invitato i due naufraghi, protagonisti in maniera diversa del canna-gate dell’Isola dei Famosi, ma l’ormai famoso(con Pio e) che, quando ha iniziato a circolare in rete, ha scaldato parecchio gli animi. “Ci hanno preso in giro!”, si è detto e scritto sui social, “Falsi, dignità zero, chiedete scusa ad Alessia Marcuzzi e al pubblico”. Anche Mara Venier, opinionista dell’Isola insieme a Daniele Bossari, è rimasta spiazzata alla vista di quella foto in anteprima. E si è infuriata. Così come un’altra nota opinionista del piccolo schermo, Karina ...