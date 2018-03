[Video] La Senatrice del M5S è in ritardo : Napolitano la rimprovera : Oggi è iniziata la XVIII legislatura per entrami i rami del Parlamento. Senatori e Deputati si sono riuniti per le prime votazioni per eleggere i Presidenti delle due assemblee. Come prevede il regolamento l'incarico di presiedere queste prime sedute al Senato è spettato a Giorgio Napolitano, il senatore più anziano con i suoi quasi 93 anni di età che non gli hanno impedito di farsi carico di questo compito. Per l'elezione del Presidente è ...

Le Iene - il marito della Senatrice grillina pesta la troupe con Filippo Roma : Paura per la Iena Filippo Roma e soprattutto per il suo cameraman, Fabrizio Arioli , aggrediti dal marito della senatrice del Movimento Cinque Stelle Maria Vittoria Bogo Deledda durante un'intervista. ...

Luigi Di Maio - la figuraccia della Senatrice Simona Nocerino - eletta con 57 voti : 'È la nostra idea di democrazia' : 'Mi sento emozionata come al primo giorno di scuola', ha subito commentato la neosenatrice del Movimento Cinque Stelle Simona Nocerino , eletta in Lombardia. Tra i primissimi parlamentari grillini a ...

La Senatrice statunitense Elizabeth Warren dice che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2020 : Elizabeth Warren, senatrice statunitense del Partito Democratico molto apprezzata dagli elettori del suo partito, ha detto alla CNN che non intende candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. «Non mi candiderà nel 2020», ha detto al giornalista Jim Acosta. Warren ha The post La senatrice statunitense Elizabeth Warren dice che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2020 appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio in imbarazzo : Marinella Pacifico - nuova Senatrice M5s tra complotti - deliri e balli sexy : Il Movimento 5 stelle ha portato in Senato uno dei suoi astri, Marinella Pacifico . Il suo tour in camper nella provincia di Latina deve aver in qualche modo convinto qualche elettore e la candidata è ...

Crisi del pomodoro - precisazioni della Senatrice Padua : La senatrice Padua interviene per fare chiarezza sulla situazione che riguarda la Crisi del pomodoro. Annuncia le azioni avviate dal ministro Martina

Modificare il rating ESRB tenendo conto delle loot box : ecco la richiesta di una Senatrice americana : Per quanto le discussioni riguardanti le loot box si siano leggermente calmate non possiamo negare che i politici (soprattutto quelli americani) stiano analizzando la situazione di questo fenomeno con una certa attenzione. Dopo le proposte di legge di Chris Lee parliamo dell'iniziativa della democratica del New Hampshire, Maggie Hassan.Come segnalato da Glixel, la senatrice Maggie Hassan ha inviato una lettera all'Entertainment Software rating ...

Dal binario 21 la storia tutta milanese di Liliana Segre - la Senatrice a vita custode della memoria : E qui a Milano si è sempre riusciti a tenere aperti canali di comunicazione che altrove, in Italia e nel mondo, si sono, invece, chiusi. Il tempo passa, la gente dimentica. C'è chi fa battute ...

Liliana Segre Senatrice a vita italiana : è una reduce dell’olocausto : Da oggi c’è un nuovo senatore a vita. Lo ha nominato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha nominato Liliana Segre per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale. Il decreto è stato…Continua a leggere →

Storia di Liliana Segre - nuova Senatrice a vita e testimone della Shoah : 'Coltivare la Memoria, è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza. E ...

Liliana Segre dopo la nomina a Senatrice a vita 'Proseguirò l impegno contro la follia del razzismo' : 'Sento su di me l'enorme compito, la grave responsabilità di tentare almeno, pur con tutti i miei limiti, di portare nel Senato della Repubblica delle voci ormai lontane che rischiano di perdersi nell'...

LILIANA SEGRE/ Chi è la Senatrice a vita nominata da Mattarella : "continuerò a narrare l'orrore della Shoah" : LILIANA SEGRE, Senatrice a vita: chi è la donna oggi 87enne nominata dal Presidente Mattarella. La sua esperienza nel campo di concentramento e il commento di Gentiloni.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Liliana Segre - il messaggio integrale della neo Senatrice a vita : “La Memoria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza” : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha chiamato stamattina comunicandomi la decisione di nominarmi senatrice a vita. Lo ringrazio per questo altissimo riconoscimento. La notizia mi ha colto completamente di sorpresa. Non ho mai fatto politica attiva e sono una persona comune, una nonna con una vita ancora piena di interessi e di impegni. Certamente il Presidente ha voluto onorare, attraverso la mia persona, la Memoria di tanti ...

Liliana Segre Senatrice a vita - la prima nomina di Mattarella è la reduce dell’Olocausto : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato senatrice a vita Liliana Segre, 87enne reduce italiana dell’Olocausto. La nomina è arrivata “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale“, come si legge sul sito ufficiale del Quirinale. Un “segnale” dal Colle che ha scelto una sopravvissuta ai campi di sterminio come sua prima nomina, tra l’altro a una settimana dal Giorno ...