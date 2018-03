Senato | Salvini | serve nome che eviti abbraccio M5S-Pd

Sorpresa - al Senato Lega vota Bernini : chi è la senatrice scelta da Salvini : "L'unico modo per evitare l'abbraccio PD-5Stelle per eleggere il presidente del Senato è scegliere un candidato del centrodestra che abbia il maggior gradimento possibile" Spiega così Matteo Salvini...

Camera e Senato - presidenti : raffica di schede bianche. Salvini : «Sì a Bernini per Palazzo Madama». A vuoto le prime votazioni : E ancora: «Sulla scena politica nazionale il voto del 4 marzo ha determinato un netto spartiacque, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti ...

Parlamento - fumata nera alle Camere Salvini : "Lega vota Bernini al Senato : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Senato - Salvini : abbiamo votato Bernini. FI : voto Lega inatteso : "Per uscire dal pantano la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra: abbiamo scelto un candidato di centrodestra, di Forza Italia. Un atto di amore verso il Parlamento e verso ...

Camera e Senato - presidenti : raffica di schede bianche. Salvini : «Sì a Bernini per Palazzo Madama». A vuoto le prime votazioni : Avevano annunciato il voto M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. La decisione è stata presa separatamente durante un'assemblea dei gruppi. Napolitano: «Il voto mostra mutamento fra cittadini e politica»

Salvini lancia la Bernini al Senato : 18.25 "Non abbiamo chiesto niente per noi, né la presidenza della Camera, né del Senato. Ma se tutti rimangono fermi alle loro posizioni qui si fa notte", dice Matteo Salvini al Senato. "Per uscire dal pantano-precisa-la Lega fa un gesto di responsabilità scegliendo di votare un candidato di Forza Italia: abbiamo votato Anna Maria Bernini" ha comunicato il segretario della Lega. "Voto inatteso-commenta Schifani,FI-valuterà Berlusconi,ma al ...

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

Camera e Senato - presidenti : raffica di schede bianche. Salvini : «Sì a Bernini». A vuoto le prime votazioni : E ancora: «Sulla scena politica nazionale il voto del 4 marzo ha determinato un netto spartiacque, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti ...

Salvini smuove le acque : abbiamo votato Bernini - FI - al Senato : Colpo di scena clamoroso del leader leghista che per sbloccare l'impasse ha deciso di votare un nome diverso da quello indicato da Berlusconi, ovvero Paolo Romani -

Senato - Salvini : “Abbiamo votato Bernini di Forza Italia. Vediamo se M5s ha pregiudizi” : “Abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia: Anna Maria Bernini“. Lo ha annunciato ai microfoni del TgLa7 il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l’aula del Senato dove è in corso la seconda votazione per il presidente. Salvini ha aggiunto: “La scelta della Lega mira a uscire dal pantano, è un gesto di responsabilità all’interno del centrodestra. Il Parlamento deve ...

Camere - niente intesa sui presidenti : voti in bianco. FI insiste su Romani al Senato. Ma Salvini : «Votiamo Bernini» : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Schiaffo di Salvini a Berlusconi Senato - la Lega ha votato Bernini Il Carroccio si smarca da Romani : Colpo di scena sulle presidenze del Parlamento. Matteo Salvini chiede un passo indietro a Silvio Berlusconi sulla candidatura di Paolo Romani. E infatti la Lega al secondo scrutinio ha votato per l'azzurra Bernini Segui su affaritaliani.it

Senato - Salvini è nervoso e sbotta davanti ai cronisti : “Che rottura di coglioni” : Nervosismo per Matteo Salvini, che è tornato in Senato per la seconda votazione per l’elezione del nuovo presidente. Il leader della Lega, entrando a Palazzo Madama, ha sbottato con i giornalisti che lo incalzavano di domande: “Ma si può andare a lavorare senza rotture di coglioni?” L'articolo Senato, Salvini è nervoso e sbotta davanti ai cronisti: “Che rottura di coglioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Camere - la prima volta dei due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle : Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dato il loro primo voto da neo Senatori. I leader del Pd e della Lega hanno votato e poi lasciato l’aula salutando i colleghi. Particolarmente freddo, in particolare, è apparso quello tra Matteo Salvini e Paolo Romani L'articolo Camere, la prima volta dei due Matteo: Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle proviene da Il Fatto Quotidiano.