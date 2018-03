Senato | Primo De Nicola M5s | “Saltati passaggi importanti Siamo al primo giorno | la

Galliani al primo giorno in Senato : la reazione dei social è esilarante [FOTO] : 1/12 LaPresse ...

Razzi al Senato a “respirare il primo giorno degli altri”. E non manca lo strafalcione grammaticale : “Se sarei matto direi che non mi dispiace”, strafalcione a parte, l’ex Senatore Antonio Razzi (Forza Italia) la fa ancora da protagonista all’ingresso principale di Palazzo Madama, catturando l’attenzione dei media L'articolo Razzi al Senato a “respirare il primo giorno degli altri”. E non manca lo strafalcione grammaticale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Senato - al primo voto 312 schede bianche su 317 votanti : Roma, 23 mar. , askanews, Prima votazione e primo spoglio al Senato e l'obiettivo di eleggere il presidente di Palazzo Madama appare ancora molto lontano. Su 317 presenti e votanti ci sono state 312 ...

Parlamento - a vuoto il primo scrutinio per i presidenti di Camera e Senato : Ha preso il via oggi la formazione del nuovo Parlamento, con le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, antiCamera della formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 4 marzo. Come anticipato nelle ultime ore dagli stessi capigruppi sia alla Camera sia al Senato il primo scrutinio è andato a vuoto con un’ondata di schede bianche: 592 a Montecitorio e 312 a Palazzo Madama. Nonostante le trattative e gli incontri dei capigruppo nei ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Al primo voto scheda bianca per tutti i partiti. Di Maio : “Mai Nazareno bis” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato tutti i partiti. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, da parte di Forza Italia e quindi del centrodestra, di Paolo Romani, condannato in ...

Per Camera e Senato il primo appuntamento è al buio : XVIII legislatura al via. Come sempre, con l'elezione dei presidenti delle due Camere.Al Senato l'apertura dei lavori è alle 10:30, sotto la presidenza del presidente emerito Napolitano (il più anziano per età), che – come in passato Gronchi, Pertini e Scalfaro – giunge a questa funzione dopo essere stato presidente della Camera e presidente della Repubblica.Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto, che ...

Giorgio Napolitano - cosa ha intenzione di fare il primo giorno al Senato : 'Darò indicazioni al Paese' : Certe abitudini sono dure a morire per Giorgio Napolitano, chiamato a presiedere l'aula di palazzo Madama da venerdì 23 marzo per la prima seduta del Senato. La scelta è caduta sul Presidente emerito ...

Toni Iwobi - il primo Senatore nero della Repubblica italiana Video : In questo articolo vi parleremo di Toni Iwobi 62 anni primo senatore nero della Repubblica italiana. Il senatore della Lega è originario della Nigeria, ma bergamasco di adozione. Il politico è stato intervistato recentemente dall'inviata della nota rivista settimanale Grand Hotel, Nadia Accardi. Iwobi ha parlato un po' di sé e del partito politico, in cui è 'cresciuto'. Prima di 'dare la parola' al politico, è bene ricordare come Iwobi, laureato ...

Il primo giorno dei neo-Senatori : 'Chi paga le spese?' : 'Che gioia, che bello. Ma quanto durerà?'. La carica delle matricole, nel giorno del debutto della legislatura, è un mix trasversale di letizia e di timore. 'Per esserci, ci siamo', dicono tre ...

Primo atto di Matteo Renzi Senatore : Giovedì 15 marzo 2018: comincia la nuova vita da senatore di Matteo Renzi. Appena finita la riunione dei senatori dem della precedente legislatura, l'ex segretario varca i cancelli di Palazzo Madama per prendere confidenza con i luoghi dove passerà i prossimi cinque anni (sempre che non si ritorni al voto nei prossimi mesi). Prima fa un lungo giro fra i corridoi del Palazzo che ospita l'aula e poi si sposta nel vicino Palazzo ...

Nella roccaforte della Lega con il primo Senatore nero : “Ordine e legalità sui migranti” : «E questa è la chiesa dove mi sono sposato. Era il primo luglio del 1978». Si ferma un attimo, aggiusta il cappello blu da pescatore per proteggersi dalla pioggia, poi sorride: «Sono passati quarant’anni, ormai sono diventato nonno». Vista da questo selciato, quella di Toni Chike Iwobi, primo senatore nero d’Italia, sembra una storia di integrazion...

Iwobi - primo Senatore nero : "Dobbiamo difendere i confini" : 'È una cosa inaspettata. Se anche soltanto sei mesi fa mi avessero detto che sarei diventato senatore, non ci avrei creduto. Questa mattina mi sono svegliato e ho chiesto a mia moglie se mi vedesse ...

Toni Iwobi - il primo Senatore nero è della Lega : Toni Iwobi è il primo senatore nero d'Italia. Ed è stato eletto nella Lega, a Bergamo. Imprenditore informatico, 62 anni, originario della Nigeria, è arrivato in Italia 38 anni fa ora è responsabile ...