Senato | nulla di fatto per la presidenza | 312 schede bianche su 317

Nulla da fare per Dell'Utri : respinta la richiesta di revisione della sentenza di condanna - l'ex Senatore di Forza Italia resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa procura generale di Caltanissetta. Dell'Utri è difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio ...

La sindaca e il mistero dell'auto incendiata : "Sono certa che il Senatore non c'entra nulla" : La chiacchierata con Marrocu sembra averla rincuorata, anche se non mette assolutamente in discussione la rivalità politica e la "gestione familiare" della cosa pubblica. E in effetti si registra un ...

Falsi rimborsi M5S - i bonifici fatti e annullati : ammanco di oltre un milione. Il Senatore Buccarella ammette : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

Mafia - la Cassazione annulla con rinvio la sentenza sull’ex Senatore D’Alì. In Appello era stato assolto e prescritto : Un nuovo processo con l’accusa di concorso esterno a Cosa nostra. Lo ha ordinato la corte di Cassazione annullando con rinvio la sentenza emessa nei confronti del senatore di Forza Italia, Antonio D’Alì. Nel settembre del 2016 la corte d’Appello dichiarò assolto l’esponente del partito di Silvio Berlusconi per le contestazioni successive al 1994 e prescritti i reati a lui imputati nel periodo antecedente a quella data. I ...