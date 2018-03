Senato | Napolitano fa il protagonista e si scaglia contro ' l' autoesaltazione del Pd'

Senato - Napolitano scherza durante lo spoglio. Più di 300 le schede bianche : “Omaggio unanime al film di Moretti” : “Omaggio unanime al film di Nanni Moretti“. Giorgio Napolitano scherza durante lo spoglio per la prima votazione per l’elezione del presidente di Palazzo Madama. Più di trecento le schede bianche, di qui la frase di Napolitano che fa riferimento al film ‘Biancà del regista romano. L'articolo Senato, Napolitano scherza durante lo spoglio. Più di 300 le schede bianche: “Omaggio unanime al film di Moretti” proviene da ...

Napolitano al Senato e Giachetti alla Camera : ecco perché : Iniziata ufficialmente la XVIII legislatura . E a presiedere le Camere provvisoriamente sono il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano , al Senato, e il deputato dem Roberto Giachetti ...

Napolitano proclama 23 Senatori mancanti - inizia la prima chiama : Nonostante le previsioni più pessimistiche, la Giunta provvisoria ha concluso rapidamente i propri lavori: dopo circa tre ore di riunione è riuscita a pronunciarsi sui 23 senatori subentranti la cui ...

Perché Napolitano dopo il suo discorso ha subito sospeso la seduta per l'elezione del Presidente del Senato : dopo i primi adempimenti, tra i quali la comunicazione all'aula della nomina a senatrice a vita di Luciana Segre, accolta da un lungo applauso, Giorgio Napolitano ha sospeso la seduta per la riunione della giunta provvisoria per la verifiche dei poteri relativamente ai 23 Senatori subentranti. La procedura per la prima votazione prenderà il via alla ripresa dei lavori.La giunta deve proclamare l'elezione di 23 Senatori che subentrano a ...

Senato - Napolitano apre la legislatura : 10.45 Napolitano ha aperto la prima seduta del Senato della 18esima legislatura. A 92 anni, l'ex Capo dello Stato guiderà i lavori che porteranno all'elezione del nuovo presidente del Senato. "Questa 18° legislatura nasce da un'ampia e appassionata partecipazione elettorale", ha detto. "Gli elettori hanno premiato straordinariamente le formazioni politiche che hanno espresso le posizioni di più radicale contestazione, di vera e propria rottura ...

Giorgio Napolitano - cosa ha intenzione di fare il primo giorno al Senato : 'Darò indicazioni al Paese' : Certe abitudini sono dure a morire per Giorgio Napolitano, chiamato a presiedere l'aula di palazzo Madama da venerdì 23 marzo per la prima seduta del Senato. La scelta è caduta sul Presidente emerito ...