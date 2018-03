Senato | la Lega punta sulla Bernini

Senato - la Lega vota Bernini Berlusconi : la coalizione è finita Salvini e Di Maio sempre più vicini : Il Centrodestra a un passo dalla clamorosa spaccatura sull'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una spaccatura che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro governo, sulle giunte regionali di Lombardia, Veneto, Liguria e sulle tante amministrazioni comunali Segui su affaritaliani.it

Senato - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Presidenze Camere nulla di fatto ma la Lega non vota Romani al Senato - Berlusconi : 'Coalizione rotta' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...

Sorpresa - al Senato Lega vota Bernini : chi è la senatrice scelta da Salvini : "L'unico modo per evitare l'abbraccio PD-5Stelle per eleggere il presidente del Senato è scegliere un candidato del centrodestra che abbia il maggior gradimento possibile" Spiega così Matteo Salvini...

Niente intesa sui presidenti delle Camere : boom di schede bianche. Al Senato la Lega vota Bernini : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cro...

Parlamento - fumata nera alle Camere Salvini : "Lega vota Bernini al Senato : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Senato - Salvini : abbiamo votato Bernini. FI : voto Lega inatteso : "Per uscire dal pantano la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra: abbiamo scelto un candidato di centrodestra, di Forza Italia. Un atto di amore verso il Parlamento e verso ...

Schiaffo di Salvini a Berlusconi Senato - la Lega ha votato Bernini Il Carroccio si smarca da Romani : Colpo di scena sulle presidenze del Parlamento. Matteo Salvini chiede un passo indietro a Silvio Berlusconi sulla candidatura di Paolo Romani. E infatti la Lega al secondo scrutinio ha votato per l'azzurra Bernini Segui su affaritaliani.it

Presidenti Camera e Senato - è stallo/ Scheda bianca per tutti : Lega - “non abbiamo deciso se votare Romani” : Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:45:00 GMT)

Camera e Senato - diretta elezioni dei Presidenti/ Scheda bianca e fumata ‘nera’ votazioni : nessun accordo Lega : Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:21:00 GMT)

Senato - Salvini : “Come Lega abbiamo fatto 18 passi indietro. Con il buonsenso lunedì Parlamento operativo” : Dichiarazioni di Matteo Salvini (Lega Nord) nei pressi di Palazzo Madama sulle elezioni della presidenza del Senato della Repubblica. L'articolo Senato, Salvini: “Come Lega abbiamo fatto 18 passi indietro. Con il buonsenso lunedì Parlamento operativo” proviene da Il fatto Quotidiano.