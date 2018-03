Senato | la Bernini rinuncia | ' Non faccio la candidata di altri'

Senato : Bernini - indisponibile a candidarmi senza sostegno Berlusconi : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – ‘è del tutto evidente che sono indisponibile ad essere il candidato di altri senza il sostegno del presidente Berlusconi e del mio partito”. Lo scrive su twitter la senatrice di Forza Italia, Anna Maria Bernini. L'articolo Senato: Bernini, indisponibile a candidarmi senza sostegno Berlusconi sembra essere il primo su Meteo Web.

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| Salvini : a Camera nome M5s : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Di Maio : M5S pronto a sostenere a Senato Bernini o profilo simile : Roma, 23 mar. , askanews, 'Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile'. Lo ha scritto Luigi Di Maio, capo politico del M5S su facebook.

Presidenza Senato - Salvini : «Sì a Bernini». Di Maio dice sì. Berlusconi : «Coalizione rotta» : Da parte del M5s è invece probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. «È un problema di metodo, Romani era indagato»

Senato - Toninelli : “Contenti per Bernini? Vogliamo votare velocemente. Romani non era votabile” : “Noi Vogliamo votare velocemente, fosse stato per noi avremmo votato già oggi i presidenti di Camera e Senato. Gli altri non hanno voluto chiudere ieri sera, noi avevamo già i nomi. Non è essere contenti. Bernini un’altra cosa rispetto a Romani? Romani non era votabile”: così il capogruppo al Senato del M5S, Danilo Toninelli, dopo la seconda votazione per la presidenza a Palazzo Madama. L'articolo Senato, Toninelli: ...

