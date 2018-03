Senato | il seggio fantasma | perché Bruno Alicata può bloccare per ore le votazioni

Elezioni : Di Maio - Senato avrà un seggio in meno perché non abbiamo candidati : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “In Sicilia sono finiti i candidati al Senato e probabilmente il Senato avrà un Senatore in meno, perché abbiamo più seggi dei candidato del Movimento 5 stelle”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. L'articolo Elezioni: Di Maio, Senato avrà un seggio in meno perché non abbiamo candidati sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - così cambia il Parlamento : la mappa seggio per seggio di Camera e Senato : È in questi numeri la fotografia del prossimo Parlamento e del terremoto che ha squassato la politica italiana il 4 marzo. Un nuovo volto, 'sovranista e populista' , che forse non garantirà una ...

Silvio Berlusconi - Vittorio Sgarbi : 'Mi candido con Forza Italia - ho un seggio sicuro al Senato' : 'Vado con Silvio Berlusconi, mi ha offerto un seggio sicuro al Senato per Forza Italia . Non presento più la mia lista, Berlusconi non vuole vedere Giulio Tremonti nemmeno dipinto, dice che la caduta ...