Senato | grandi abbracci e saluti in Aula E la Bernini si intrattiene anche con i

(Di venerdì 23 marzo 2018) Per molti è ‘il primo giorno di scuola’, per altri è l’occasione deidopo alcuni mesi passati in campagna elettorale. Così scivola via la prima votazione per l’elezione del Presidente del, ma proprio i nomi che circolano, danno a questiun particolare sapore politico. Paolo Romani e Anna Maria, al centro di un braccio di ferro politico tutto interno al centrodestra, sono molto attivi nelle prime ore della seduta. Romani sicon Renato Schifani, Niccolò Ghedini, Maurizio Gasparri e Luigi Zanda, Andrea Marcucci e Gasparri. Lasaluta Roberto Calderoli e Gaetano Quagliariello, maconversazionicon iri M5S. Molti da Luigi Zanda, a Pier Ferdinando Casini, fino al Presidente Giorgio Napolitano dedicano qualche minuto ed un saluto a Stefania Craxi rieletta in Parlamento in questa legislatura nelle ...