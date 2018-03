Senato | Gasparri | “Siamo nel campo della chiromanzia Se centrodestra unito domani

Senato - Gasparri : “Siamo nel campo della chiromanzia. Se centrodestra unito domi eleggiamo Romani” : “Siamo nel campo della chiromanzia e della scaramanzia”. Maurizio Gasparri conferma: “Noi confidiamo di eleggere domani al Senato Paolo Romani. Se il centrodestra è coeso ce la può fare. Non replichiamo con lo stesso metodo dei 5 Stelle. L'articolo Senato, Gasparri: “Siamo nel campo della chiromanzia. Se centrodestra unito domi eleggiamo Romani” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Da Romani a Gasparri la rosa di Forza Italia per la guida del Senato : Presidenza del Senato al centrodestra, cioè a Forza Italia e guida della Camera ai Cinque stelle. Questa è la sintesi dell'accordo raggiunto dai leader del centrodestra , Silvio Berlusconi, Matteo ...

Governo - Gasparri : “Noi coi 5 Stelle? Mi pare improbabile”. “Io presidente del Senato? Mi mettono in tutte le rose di nomi” : “Un Governo coi 5 Stelle? Per ora non mi risulta, intanto eleggiamo i presidenti di Camera e Senato. Io sono in tutte le rose di nomi, ma il candidato di Forza Italia è Paolo Romani. Non dico cose anti-casta come i 5 Stelle ma anche io sono contro quei parassiti che non svolgono bene le loro funzioni e sono ovunque: resta il fatto che vedo improbabile ipotesi di Governo con loro che hanno già presentato una squadra di ministri che neanche ...

Nuovo governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...

Senato : Gasparri - io presidente? Un onore - ma non credo : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Gasparri presidente del Senato? “Ma non credo, essendo stato vicepresidente nella scorsa legislatura. E’ normale che uno possa entrare in un totonomine, ed è un onore”. Lo ha detto ad Agora’, Raitre, il Senatore di Fi Maurizio Gasparri. L’auspicio è “che ci sia un accordo nel centrodestra sul fatto che Fi, che non contesta l’aspirazione di leadership di governo di ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole - 2 - : AdnKronos, 'La storia politica dell'amico Paolo Romani parla da se'. Il suo senso delle istituzioni, la sua correttezza pubblica, la sua attenzione nei confronti degli avversari, il suo tratto umano aperto al mondo ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole : 'Le odierne parole del presidente Romani ci richiamano all'analisi di una valutazione comportamentale che lo tocca come padre impegnato in quella politica che spesso ci sottrae a momenti di affetto e ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Siamo convinti che i giudizi sulla figura di un politico, in particolar modo quando è chiamato a ricoprire alte cariche, non possano sfuggire alla valutazione sul profilo privato e pubblico dello stesso. E ciò mantenendo un giusto e saggio equilibrio nelle relative valutazioni per evitare che esse sfuggano ad un principio di doveroso buon senso ed imparzialità”. Lo dichiarano l’ex presidente ...

La leghista Bongiorno presidente Senato? Fi : “Nostro candidato è Romani”. E Gasparri : “M5s-Lega? Non esiste” : Da una parte Berlusconi chiude ai 5 Stelle, dall’altra Salvini esclude il Pd e lascia aperte la possibilità d’intesa con i pentastellati. Nel centrodestra già in campagna elettorale diviso su tutto, che ora si scontra pure sulla presidenza delle Camere, le frizioni restano, al di là dell’apparente intesa ribadita dopo l’incontro di Palazzo Grazioli. Il prossimo terreno di scontro sarà la presidenza di Palazzo Madama, con ...