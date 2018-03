Senato | ecco chi è Anna Maria Bernini

Presidenti di Camera e Senato : ecco come si eleggono - : il primo passo di ogni nuova legislatura: la nomina della seconda e terza carica dello Stato. Le due assemblee sono chiamate a scegliere i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. LA SCHEDA

Senato - Salvini lancia Bernini. Ecco il racconto per immagini della rottura con Forza Italia : Telefonate che si susseguono: prima Calderoli e poi Matteo Salvini, con i due che poi dialogano a lungo nell’Aula del Senato. Il leader della Lega sembra spazientito, mentre il Senatore Candiani parla a lungo con esponenti del M5S. Questo accade prima delle ore 18, quando Matteo Salvini decide di scendere nella sala stampa di Palazzo Madama per annunciare: “Abbiamo votato Bernini”. Nell’Aula del Senato a quel punto si ...

Napolitano al Senato e Giachetti alla Camera : ecco perché : Iniziata ufficialmente la XVIII legislatura . E a presiedere le Camere provvisoriamente sono il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano , al Senato, e il deputato dem Roberto Giachetti ...

M5S - Andrea Cecconi si rimangia la parola : “Contratto con dimissioni? Carta igienica”. E al Senato si vede anche Caiata : “Se me lo chiedono”. Così risponde il rieletto Andrea Cecconi, finito nello scandalo dei rimborsi a Cinque Stelle. Intervistato dal Corriere, si dice incerto sul proseguire o meno con le famose “restituzioni” che sono ortodossia grillina ma non per lui (ed altri) che non la rispettavano. E’ sicuro invece di non aver alcuna intenzione di dimettersi. “Il contratto per le mie dimissioni l’ho firmato, certo. Ma era Carta igienica”. ...

Presidente del Senato - ecco il possibile nome : sarebbe la prima donna di sempre : Mancano ormai poche ore all'insediamento delle due Camere dopo le elezioni politiche del 4 marzo [VIDEO]. In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare, oltre che delle possibili maggioranze di Governo, anche dei nomi che potrebbero andare a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera e Presidente del #Senato. Se per quanto riguarda Montecitorio il M5S ha deciso di fare il possibile per avere per sé la presidenza dell'Aula, invece per ...

Camera e Senato - ecco come si eleggono i presidenti : Nessuna forza politica può contare sulla maggioranza assoluta dei deputati e quindi nessuno può eleggere il presidente da solo, come è sempre successo durante la seconda Repubblica. Il Senato procede ...

Sondaggi Governo Elezioni 2018/ I più votati al Senato : il Pd si salva con l’Svp - ecco la top5 : Sondaggi Governo e analisi Elezioni 2018: i più votati al Senato, il Pd si salva solo con l'Svp, bene M5s e Lega. Accordo M5s-Pd, gli elettori Cinque Stelle sono d'accordo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Senato - ecco tutti gli eletti : Senato, ecco tutti gli eletti I vincitori dei collegi uninominali e i “ripescati” del maggioritario che entrano nel nuovo Parlamento Continua a leggere L'articolo Senato, ecco tutti gli eletti proviene da NewsGo.

Dal Senatore leghista di colore al direttore dell'ospedale di Palermo : ecco il nuovo Parlamento : Ma gli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama ospiteranno anche perfetti sconosciuti o 'famosi' per motivi diversi dalla politica. Due veterinarie si accingono a prendere posto in aula: la ...

Ecco i seggi di Camera e Senato : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Non è ancora definitiva, ma comunque ampiamente delineata, l’attribuzione dei seggi di Camera e Senato a coalizioni e forze politiche, anche se occorrerà ancora attendere per avere il dato finale. Il ministero dell’Interno già dal pomeriggio ha infatti reso noto di aver concluso le operazioni di aggiornamento online dello scrutinio dei voti espressi. Il riparto provvisorio dei seggi, spiega il ...

I renziani? Solo 30 parlamentari Pd - la nuova mappa : ecco i nomi Per Emiliano neanche un Senatore : Il Partito Democratico fa i conti con la batosta elettorale e con le dimissioni annunciate e subito congelate dal segretario Matteo Renzi. Ma quanti sono effettivamente i fedelissimi del segretario uscente in Parlamento? Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

