SENATO | BERLUSCONI | “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA” Salvini non vota Romani

Presidenza SENATO - Salvini : «Sì a Bernini». Berlusconi : «Coalizione rotta». A vuoto le prime votazioni : Da parte del M5s è invece probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. «È un problema di metodo, Romani era indagato»

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – "Gli abbiamo fatto un favore". Giancarlo Giorgetti , vicesegretario della Lega, replica così alla reazione di Forza Italia che ha definito un atto di ostilità la scelta del Carroccio di votare Anna Maria Bernini per la presidenza del Senato.

Presidenze Camere nulla di fatto ma la Lega non vota Romani al SENATO - Berlusconi : 'Coalizione rotta' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...