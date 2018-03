Se sentite un forte botto | è il boom sonico

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Nella giornata di 22 marzo 2018 unboato si è udito nelle regioni di Lombardia e Piemonte. Si è trattato del cosiddetto bang(o), che viene determinato da un aereo in volo nel momento in cui si verifica una compressione dell'aria. Può capitare che ilnon venga affatto percepito, ma talvolta capita che rimbalzi a terra sotto forma di boato. In questi casi significa che si è verificata unacompressione dell'aria dovuta al volo dell'aereo. La compressione dell'aria si verifica poichè il veivolo aumenta progressivamente la sua velocità fino a "rompere" l'aria creando il cosiddetto effetto dell'onda sonora. Come funziona Ildipende dalla velocità dell'oggetto in volo, e dalla sua distanza da terra. Infatti questo fenomeno si verifica se il veicolo raggiunge la cosiddetta velocità Match 1. Tale valore indica il rapporto tra la velocità di ...