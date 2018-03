«Scusi | dove posso fare un pisolino?» La «guida» per i nuovi parlamentari

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Boom di new entry in Parlamento. In particolare al Senato,le matricole sono 207, mentre i «vecchi» sono soltanto 75, senatori a vita compresi. Per registrarsi c’è tempo fino a sabato pomeriggio. Ma i dilettanti stanno usando questi giorni anche per familiarizzare con la loro nuova casa, conoscerne i regolamenti, i luoghi sacri e i segreti. «All’inizio non è mai facile, noi veterani aiutiamo iarrivati a raccapezzarsi», ci spiega il senatore di Forza Italia Lucio Malan, alla quinta legislatura, fisso a Palazzo Madama dal 2001 e questore del Senato dal 2013. LE DISPENSE Aisenatori è già stata consegnata una busta con le carte necessarie per ottenere il passaporto da parlamentare, il permesso per accedere con l’auto alla Ztl del centro storico di Roma, una copia dei Trattati europei, una della Costituzione e una del regolamento del Senato. «il ...