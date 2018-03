SCUOLA Per M5s i giovani sono solo vasi da riempire con la cultura di Stato

SCUOLA - Anief : "Docenti e Ata domani in sciopero" : Beffati 1,2 milioni di docenti e Ata che domani saranno in sciopero ". A dirlo Marcello Pacifico, presidente Anief . "Dopo la firma di Cgil, Cisl, Uil -spiega- che rappresentano il 66% dei lavoratori ...

Dopo 30 anni Greg Barrett affronta l'uomo che l'ha bullizzato a SCUOLA : "Per colpa tua mi volevo suicidare" : Tutti lo prendevano in giro per il suo nome: Greg Gay. Lo picchiavano, lo umiliavano, gli hanno reso l'infanzia un vero inferno. Ora però Greg Barrett (ora l'uomo usa il cognome della madre) si è voluto prendere una rivincita contro quel bullo che intanto è diventato dirigente scolastico della Katy Indipendent School, in Texas. Si chiama Lance Hint e 30 anni fa - è il racconto di Greg - lui e altri gli ficcarono la ...

Ultime contratti statali 2018 - SCUOLA : novità stipendi - nel 2019 si perde il 24% Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo dei contratti 2018. Infatti, per oltre due terzi dei lavoratori del pubblico impiego, gli incrementi degli stipendi del nuovo contratto sara' solo per tutto il 2018. Dal 1° gennaio 2019 si arrivera' a perdere fino al 24 per cento di quanto incassato in più con gli aumenti del 2018. Il taglio dipende dall'elemento ...

Successo per l'iniziativa "BiciSCUOLA" al plesso Frasso di Rossano : L'obiettivo è far conoscere ai giovani il mondo e i valori del Giro d'Italia, avvicinarli alla cultura della bicicletta, al fairplay, trattando anche i temi della mobilità sostenibile, educazione ...

SCUOLA : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione (2) : (AdnKronos) - “La Regione Veneto sta investendo molto – ha concluso l’assessore – nell’ alta formazione tecnica e nelle esperienze di raccordo tra Scuola e lavoro, tra università e imprese. E sta privilegiando quegli istituti a guida imprenditoriale, come le Academy del turismo, della logistica, del

SCUOLA : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione : Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) - “Se non sapete cosa fare ‘da grandi’ e vi interrogate quale percorso formativo scegliere, cercate prima di conoscere da vicino la proposta formativa delle Academy del Veneto. L’80 per cento dei diplomati nelle sette fondazioni Academy-Its del Veneto trova lavoro entro

La settimana degli scioperi : trasporti a rischio a Roma e Milano (e venerdì tocca alla SCUOLA) : E' la settimana nera degli scioperi. Si parte a Milano oggi, mercoledì 21 marzo, con lo sciopero dei treni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari milanesi che utilizzano le linee...

Libera sceglie Foggia per ricordare vittime dei clan. Antimafia : “Qui negazione e impunità”. Ciotti : “Silenzio si vince a SCUOLA” : Quelle strade troppo spesso squassate dalle bombe e dal rumore dei proiettili oggi saranno la piazza principale nella quale Libera celebra la Giornata del ricordo delle oltre 970 vittime innocenti di mafia. Don Luigi Ciotti aveva annunciato lo scorso maggio il ‘trasloco’ da Locri a Foggia, perché i segni di un’escalation mafiosa “erano già palesi” da tempo (leggi l’intervista integrale) e “non basta la ...

Uccisa dal marito - davanti SCUOLA fiori e biglietti per Imma : 'Un angelo volato in cielo' : Tra le composizioni di fiori lasciate dove ieri è caduta Immacolata Villani non ci sono solo le testimonianze di chi la conosceva. Spicca tra gli altri un biglietto con la scritta 'un angelo è volato ...

Sparatoria in una SCUOLA superiore in Maryland - diversi feriti : Varie persone sono state ferite in una Sparatoria nella scuola Great Mills High School del Maryland. Lo ha fatto sapere lo sceriffo della contea di St. Mary's, secondo Nbc nella sua edizione locale. La scuola è in lockdown e la situazione è sotto controllo, hanno specificato le autorità. I media locali parlano di almeno 7 feriti, ma non c'è ancora un bilancio ufficiale.La polizia sta evacuando classe per classe gli ...

Usa - sparatoria in SCUOLA superiore del Maryland : 7 feriti - istituto in lockdown : sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Secondo le prime informazioni ci sarebbero sette feriti. L'episodio è accaduto alla Great Mills High School, ora in...

Usa - sparatoria in SCUOLA superiore del Maryland : 7 feriti - istituto in lockdown : sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Secondo le prime informazioni ci sarebbero sette feriti. L'episodio è accaduto alla Great Mills High School, ora in...

Sparatoria in una SCUOLA superiore in Maryland alla Great Mills High School : "Almeno 7 feriti" : Ancora violenza in Usa. Sparatoria in una scuola superiore del Maryland, nella contea di Mary. Ci sarebbero sette feriti. Lo riferisce la Cnn citando testimoni. L'episodio è accaduto...

Stati Uniti - sparatoria in una SCUOLA superiore in Maryland : Washington - sparatoria in una scuola superiore del Maryland , nella contea di Mary. Nessuna informazione per ora su eventuali vittime e autore. L'episodio è accaduto alla Great Mills High School. 'La ...