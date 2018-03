Scuola | oggi lezioni a rischio | sciopero Cobas Anief

Libera sceglie Foggia per ricordare vittime dei clan. Antimafia : “Qui negazione e impunità”. Ciotti : “Silenzio si vince a Scuola” : Quelle strade troppo spesso squassate dalle bombe e dal rumore dei proiettili oggi saranno la piazza principale nella quale Libera celebra la Giornata del ricordo delle oltre 970 vittime innocenti di mafia. Don Luigi Ciotti aveva annunciato lo scorso maggio il ‘trasloco’ da Locri a Foggia, perché i segni di un’escalation mafiosa “erano già palesi” da tempo (leggi l’intervista integrale) e “non basta la ...

VACCINI - "NIENTE Scuola PER BIMBI NON IN REGOLA"/ Oggi scaduti termini - i presidi : "a rischio nidi e materne" : VACCINI, Oggi scaduti i termini: "niente SCUOLA per i BIMBI non in regola", l'allarme lanciato dai presidi "a rischio nidi e materne, situazione difficile". Burioni "necessaria informazione"

Da oggi migliaia di bambini non vaccinati non possono entrare a Scuola : Sabato scorso, 10 marzo, è scaduto il termine per regolarizzarsi con la legge sull'obbligo vaccinale. Secondo quello che prevede la norma voluta e firmata dal ministro Lorenzin?, le...

Valeria Fedeli - l'ultimo regalo all'Italia : diktat a Scuola - cosa non si può più dire da oggi. Roba alla Boldrini : La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli sembra non aver capito che il suo governo sia di fatto un morto che cammina e lancia il suo testamento politico in extremis. Insieme a un gruppo di lavoro e ...

Raffica di scioperi : oggi disagi per sanità - Scuola e trasporti : Rischio caos, alle agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle confederali - disagi in vista nelle grandi città e non solo per la Raffica ...

Il figlio di 10 anni fa il bullo sul bus - lui lo fa andare a Scuola di corsa per un 1 km sotto la pioggia : Il figlio di Bryan Thornhill era stato espulso dal bus della scuola, perché durante i viaggi era solito importunare i compagni, con atteggiamenti da bullo. Il suo comportamento ha deluso il padre, che ha cercato la giusta punizione, per far sì che il figlio apprendesse la lezione: per una settimana lo ha costretto a raggiungere la scuola a piedi, correndo per circa un chilometro e mezzo. La punizione è stata documentata in ...

Scuola/ Chi sono i "padri" delle classi violente e fuori controllo di oggi? : I continui episodi di violenza familiare e scolastica dimostrano che la società, liberata dalle protezioni culturali e coercitive, si spappola. Ma non vogliamo vederlo. SERGIO BIANCHINI

Scuola primaria - ancora problemi : pioggia e infiltrazioni in un'aula : BACOLI - Non c'è pace per gli alunni che frequentano la Scuola primaria dell'Istituto comprensivo Plinio Il Vecchio-Gramsci, nella sede del Fusaro, rientrati in classe questa mattina. Se nei giorni ...

Ultime Notizie/ Di oggi, ultim'ora : sparatoria in una Scuola in Florida - un morto e molti feriti (14 febbraio) : Ultime Notizie di oggi, ultim'ora: abusi sessuali, Medici senza Frontiere come Oxfam. Vasto incendio palazzo a Milano Quarto oggiaro. Pil cresce all'1,4%, top da 7 anni.(14 febbraio 2018).

Foggia : si scusa il genitore che ha aggredito il vicepreside a Scuola - : Attraverso il suo avvocato, l'uomo che ha picchiato il professore fa sapere di essere pentito e di voler chiedere scusa a tutti. L'aggressore è il padre di uno degli alunni dell'istituto che era ...

Pensioni - info e news ad oggi 13/02 su APE Scuola - minime e fasce deboli Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 13 febbraio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti in merito all'accesso all'APE sociale per il personale della scuola. Il Miur ha infatti diramato i chiarimenti necessari per determinare le modalita' di fruizione dell'anticipo Pensionistico in funzione della data di cessazione dal servizio. Nel frattempo si riaccende il dibattito elettorale sulla flessibilita' in uscita e sulle Pensioni

Foggia - rimprovero per il ragazzo a Scuola e il padre picchia il vicepreside : Trenta giorni di prognosi, traumi all’addome e al volto per il vicepreside di una scuola media di Foggia. A colpirlo è stato il padre di un alunno che era stato rimproverato in classe. Proprio per vendicare il figlio l’uomo avrebbe colpito sabato scorso all’addome e alla testa un insegnante della scuola secondaria di primo grado «L. Murialdo». Il fatto è avvenuto all’orario di ingresso. Senza che i bidelli e i sorveglianti potessero fermarlo ...

