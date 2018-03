Scritta sulla lapide Via Fani | l' oltraggio | dopo la ribalta tornano i brigatisti

Roma - nuovo sfregio al monumento di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la Scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della...

Roma - Scritta BR sulla lapide che ricorda il sequestro Moro : Noi stiamo dall'altra parte: con lo Stato, con la democrazia, con la politica', commenta invece via Twitter Matteo Richetti. Così sempre su Twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno: 'Fa male vedere ...

Aldo Moro - Scritta Br sulla lapide in via Fani : A pochi giorni dall'omaggio nei 40 anni della strage, nuovo sfregio alla stele che ricorda i 5 uomini della scorta trucidati

Aldo Moro - imbrattato il monumento di via Fani dedicato agli agenti di scorta : sulla lapide la Scritta “Brigate Rosse” : Il monumento dedicato alle vittime via Fani a Roma è stato nuovamente imbrattato. sulla lapide dedicata ai cinque uomini di scorta assassinati nel giorno del rapimento di Aldo Moro, del quale è ricorso il quarantennale pochi giorni fa, nella notte è comparsa la sigla delle Brigate Rosse, scritta con della vernice rossa. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte Mario. Un mese fa la base di ...

"A morte le guardie" : Scritta e svastica sulla lapide che ricorda Aldo Moro e la scorta : "A morte le guardie". E una svastica a lato. La scritta è stata scoperta questa mattina poco dopo le ore 7 sulla base di cemento della lapide commemorativa di Aldo Moro

