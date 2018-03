Scoperto il nome della conduttrice del GF NIP

Blastingnews

: Polizia, scoperto giro di prostitute nei privè con l’operazione “Tacco 12”. Finalmente un nome ingrifante. #Torino #Pensologia - ilpensologo : Polizia, scoperto giro di prostitute nei privè con l’operazione “Tacco 12”. Finalmente un nome ingrifante. #Torino #Pensologia - LucaBilla : @la_stordita Scoperto or ora pure io. Pensavo fosse il secondo nome.... - Robertoruggine : RT @redazioneiene: Pedofilia, parla la mamma che ha scoperto che don Silverio, nonostante le accuse, si era trasferito nella sua parrocchia… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dopo lo straordinario successo, per due anni consecutivi del #Grande Fratello nella versione VIP, Mediaset dopo 3 anni ha deciso di riproporre il reality nella sua versione classica, ovvero NIP not important people, vediamo insieme chi sara' alla conduzione del programma Ecco ilNelle ultime settimane molte riviste, giornali e siti web hanno proposto vari nomi dei possibili conduttori del reality. I nomi in questione erano 3: Belèn Rodríguez, showgirl argentina, nota per aver partecipato all’#Isola dei Famosi e per aver condotto anche alcuni programmi di rete Mediaset, ma ad oggi sappiamo che non è lei la, anche se non sappiamo il vero motivo. Barbara Palombelli,italiana, nota per la conduzione di Forum. Il suoera certo alla conduzione del reality, finchè circa una settimana fa la stessasmentisce ufficialmente ...