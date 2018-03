Sciopero di 24 ore per i dipendenti Seta | possibili disagi anche nel Piacentino

Francia - i ferrovieri sfidano Macron/ Sciopero - contestata la riforma del settore : "Tre mesi di agitazioni" : Maxi-Sciopero in Francia contro Macron: i ferrovieri e gli statali contestano la riforma del settore che prevede l'abolizione dello Statuto dei Lavoratori e annunciano tre mesi di agitazioni(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Roma - 24 ore di Sciopero dei mezzi pubblici : tutte le informazioni utili : E' una giornata complicata a Roma sul fronte dei mezzi pubblici. C'è sciopero, e per 24 ore saranno a rischio bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma...

I sindacati “celebrano” la festa delle donne : domani Sciopero dei trasporti di 24 ore : I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore Previsti cortei, mobilitazioni e flash mob in occasione della Giornata internazionale della donna Continua a leggere L'articolo I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore proviene da NewsGo.

8 marzo : primo Sciopero 24 ore donne in Spagna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

8 marzo - Sciopero dei trasporti di 24 ore : a rischio mezzi pubblici - treni e aerei : I sindacati Usb e Usi hanno indetto per l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, uno sciopero nazionale che durerà 24 ore. A rischio mezzi pubblici, treni, aerei, scuole e ...

Rider - a Bologna nuovo Sciopero : fermi per due ore i fattorini di Glovo : Oggi ogni «glover», circa un centinaio in città, è pagato di base 4.40 all'ora, più un bonus di 1.80 di media. I turni però non sono sempre garantiti, ma dipendono da quanto si è bravi. Esiste infatti ...

Portofino - sabato con Sciopero del parcheggio : 5 ore di blocco alle auto | : Bloccato da un gazebo dalle 7 alle 12 l’accesso al parcheggio della cittadina, i turisti invitati a lasciare la macchina a Paraggi. Per la Piazzetta è la “prima volta”

Ryanair - il personale italiano incrocia le braccia : domani Sciopero di 4 ore : domani sciopero nazionale dalle 10 alle 14, ridotto a quattro ore su richiesta della Commissione di Garanzia, di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano. A proclamare la protesta ...

Sciopero nel settore della gomma plastica : due presidi a Massa Lombarda e Cotignola : Prosegue la vertenza in difesa del contratto collettivo nazionale del settore gomma plastica. Martedì 6 febbraio è in programma un nuovo Sciopero proclamato da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. ...

Germania - i metalmeccanici in Sciopero per la settimana di 28 ore. “Le aziende perderanno 62 milioni di euro al giorno” : Una giornata di “scioperi di avvertimento” che ha coinvolto le fabbriche di Volkswagen e Ford. Con adesione del 100%, secondo il sindacato. Che ha annunciato nel corso della settimana astensioni dal lavoro in un totale di 275 aziende. Dall’8 gennaio interruzioni del lavoro di alcune ore hanno colpito 785 siti industriali, tra cui quelli di gruppi come Siemens, Daimler e Porsche. Succede in Germania e ad incrociare le braccia ...

Ntv - sindacati : adesioni fino al 100% - prossimo Sciopero 24 ore : Roma, 29 gen. , askanews, I sindacati dei trasporti 'confermano il successo dello sciopero dei lavoratori di Ntv, con punte di adesione del 100%'. Lo affermano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl ...

Ntv - sindacati : adesioni fino al 100% - prossimo Sciopero 24 ore : Roma, 29 gen. , askanews, - I sindacati dei trasporti "confermano il successo dello sciopero dei lavoratori di Ntv, con punte di adesione del 100%". Lo affermano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl ...

Italo : in Sciopero per 8 ore. Garantiti 23 treni : Lo sciopero inizia alle 10 e termina alle 18 nella giornata di lunedì 29 gennaio. Garantiti 23 convogli ferroviari su 47 previsti nella fascia oraria interessata dalla protesta

Lunedì Sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv - a rischio gli Italotreno : Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il ...